AXA no Brasil conquista selo Top Employer pelo segundo ano consecutivo

A recertificação reafirma a cultura ‘Care & Dare’ da seguradora, unindo ambição de crescimento ao cuidado com as pessoas e à excelência em práticas de RH. A AXA no Brasil anuncia a conquista da certificação Top Employer pelo segundo ano consecutivo. O reconhecimento reflete a maturidade das práticas de recursos humanos da seguradora e o compromisso contínuo em construir um ambiente de trabalho cada vez mais positivo, ético e humano.

“Esta conquista é resultado direto da aplicação da cultura Care & Dare da companhia. É a evidência que estamos no caminho certo ao equilibrar a ousadia necessária para o crescimento do negócio com o cuidado genuíno com as nossas pessoas. É um selo que atesta a maturidade das nossas práticas de RH e nos motiva a continuar construindo um ambiente onde cada colaborador se sinta valorizado e parte fundamental da nossa jornada”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil

A AXA adota as melhores práticas de mercado na gestão de pessoas, unindo o cuidado com os colaboradores à ambição de crescimento do negócio. O selo confirma que a empresa segue no caminho certo, impulsionando o aprimoramento de processos que melhoram a experiência de todos na organização.

A manutenção do selo Top Employer nesse segundo ciclo reforça a consistência das iniciativas da AXA, que já haviam sido reconhecidas anteriormente juntamente com a certificação Great Place To Work (GPTW). A estratégia de RH da companhia foca em inclusão, equidade, transparência e qualidade de vida.

Entre os destaques que sustentam esse reconhecimento está o ambiente que estimula o crescimento profissional e a equidade de gênero. Além disso, a empresa investe fortemente em desenvolvimento, oferecendo milhares de horas de treinamento e promovendo o reconhecimento interno.

O pilar “Care” (Cuidado) também é tangibilizado por meio de programas globais como o We Care. A iniciativa oferece suporte e flexibilidade aos colaboradores em momentos sensíveis da vida pessoal, garantindo tranquilidade para cuidarem de si e de suas famílias em situações como doenças graves, perda gestacional ou questões relacionadas à saúde da mulher.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil