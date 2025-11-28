Alper Seguros é destaque no 100 Open Startups e lidera a categoria Seguros pelo segundo ano consecutivo

A Alper Seguros acaba de conquistar, pela segunda vez consecutiva, o 1º lugar na categoria Seguros do Ranking 100 Open Startups 2025, consolidando sua posição como referência em inovação aberta no setor. O ranking, considerado o mais relevante da América Latina, reconhece empresas que promovem colaboração efetiva com startups e impulsionam novas soluções para o mercado.

Presente no levantamento há quatro anos, a companhia mantém desempenho consistente entre as cinco primeiras colocadas da categoria, mantendo a primeira posição desde 2024, reforçando seu protagonismo entre as 100 empresas que mais incentivam a inovação aberta no país, em todos os setores da economia.

Para Gabriela Rosati, Diretora Executiva de Marketing, Comunicação e Growth da Alper Consultoria em Seguros, o resultado mostra a força do trabalho contínuo de inovação. “É uma grande satisfação conquistar novamente o 1º lugar em um ranking tão estratégico para o desenvolvimento da inovação aberta no Brasil. Ser a única corretora de seguros reconhecida pelo fomento a esse movimento reforça nossa responsabilidade e o impacto positivo que estamos gerando em todo o mercado securitário.”

A Alper tem se sobressaído, em grande parte, pelo seu Programa de Aceleração AlperTech Startups, que já está no 7ª ano e impulsionou o desenvolvimento de mais de 60 startups, direta e indiretamente. Essa ação oferece suporte a health techs, insurtechs, fintechs e soluções de IA através de consultorias, ligações importantes e chances de negócios. Uma onda de novidades também visível na área de Benefícios, trazendo ideias como o gerenciamento de autorizações de cirurgias, que emprega dados, automatização e projeções para otimizar a competência, exatidão e clareza nos serviços. Para completar esse sistema, o Tech Hub Alper junta mais de 50 startups parceiras, fornecendo ferramentas e suportes que elevam o potencial de renovação em toda a clientela e consolidam a mentalidade orientada por dados da empresa.

Para mais informações sobre os resultados e acesso ao ranking completo, visite o link.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 29 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Gabriela Rosati, Diretora Executiva de Marketing, Comunicação e Growth da Alper Consultoria em Seguros