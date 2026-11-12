Alper Seguros conquista o Prêmio Top of Mind de RH 2026 na categoria Consultoria de Benefícios pela 5ª vez consecutiva

Maior corretora de seguros 100% nacional reafirma sua liderança e presença no ecossistema de Recursos Humanos com atendimento consultivo e soluções estratégicas de saúde e bem-estar. A Alper Seguros, maior corretora de seguros nacional, acaba de ser consagrada a vencedora do Prêmio Top of Mind de RH 2026 na categoria Consultoria de Benefícios. Este é o quinto ano consecutivo (2022

a 2026) em que a companhia é indicada e se destaca no ecossistema de Recursos Humanos, consolidando sua liderança e o reconhecimento espontâneo como parceira estratégica das gestões de pessoas em todo o país. O Top of Mind de RH é o prêmio mais

tradicional do setor no Brasil e possui um formato único: os vencedores são escolhidos diretamente pelos próprios profissionais de RH, sem júri técnico, refletindo as marcas mais lembradas na rotina das empresas.

Com atuação presente em 13 estados e 29 escritórios, a Alper combina presença nacional e atendimento consultivo local para estruturar programas integrados em Gestão de Saúde e Benefícios Corporativos. A atuação foca em promover a eficiência

operacional e financeira para as empresas, aliada à melhoria contínua da saúde e do bem-estar dos colaboradores.

Durante a cerimônia oficial do prêmio, o troféu foi recebido por Jaqueline da Silva Diniz, Superintendente Comercial, e Regiane Castanho Dias Gomes, Superintendente de Relacionamento, representando o trabalho integrado de todo o time da

corretora.

Para André de Barros Martins, Vice-Presidente Sênior da Alper Seguros, a conquista reflete a consistência da relação construída com os gestores corporativos:

“A confiança constrói presença. A presença constrói lembrança. Esse reconhecimento não acontece por acaso: é o reflexo de um trabalho diário e consistente, baseado em inteligência de dados, tecnologia e, acima de tudo, proximidade com os

desafios dos RHs de todo o país”, ressalta Martins.

Gabriela Rosati, Diretora Executiva de Comunicação, Marketing e Growth da companhia, destaca a verdade de marca por trás do prêmio:

“Acreditamos que estar presente, com consistência e verdade, é o que faz uma marca ser lembrada. Esse prêmio mostra que, quando a gente acredita no que constrói, o cliente enxerga e escolhe a Alper. Marketing é acreditar antes de ser visto”,

conclui a executiva.

A conquista reafirma a posição da Alper Seguros como a consultoria de benefícios de referência nacional, fortalecendo sua parceria estratégica com o setor corporativo no desenvolvimento de ecossistemas de saúde mais sustentáveis e

eficientes.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo

o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.