Alper Seguros conquista 34ª posição no ranking nacional do GPTW e consolida excelência em gestão de pessoas

Empresa completa sete anos consecutivos de certificação Great Place to Work (GPTW) e se destaca no setor de seguros pelo cuidado, desenvolvimento e protagonismo dos colaboradores – A Alper Seguros, uma das principais empresas de seguros do mercado nacional, anuncia a conquista da 34ª posição entre as 175 Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), na categoria de 1000 a 9999 colaboradores. A premiação coroa uma trajetória de consistência na gestão de pessoas, marcando o terceiro ano consecutivo da companhia no ranking nacional e somando um total de sete selos GPTW acumulados.

Além do reconhecimento de expressão nacional em 2026, a Alper também se destacou em outras duas frentes estratégicas: o Ranking Setorial de Saúde, no qual alcançou o 7º lugar entre as grandes empresas após quatro anos liderando a categoria de médias empresas, e o Ranking Regional de São Paulo, garantindo a 16ª colocação entre as grandes empresas do Estado.

Para Carolina Lima, Vice-Presidente de Gente e Gestão da Alper Seguros, figurar em destaque em um setor altamente competitivo demonstra a eficácia de uma cultura corporativa centrada no capital humano.

“Alcançar a 34ª posição no Ranking Nacional e completar 7 anos de certificação GPTW nos traz um orgulho enorme, especialmente porque nos destaca em um setor competitivo como o de seguros, onde poucas empresas do segmento figuram neste ranking. Esse reconhecimento mostra para o mercado e para quem quer construir carreira com a gente que a Alper é um ambiente onde dá para crescer, aprender e se desenvolver com transparência. Profissionais de alta performance procuram lugares em que se sintam ouvidos e respeitados, e esse selo ajuda a reforçar que estamos no caminho certo”, destaca a executiva.

Os pilares de uma cultura de alto desempenho e acolhimento

Baseada na voz direta dos colaboradores, a certificação reflete o empenho diário da companhia em sustentar um ambiente pautado pela escuta ativa, engajamento e segurança psicológica. Segundo a liderança da Alper, o crescimento acelerado da organização é fruto sustentado de três pilares fundamentais:

Cuidado: Apoio contínuo aos líderes para o exercício de uma gestão de portas abertas, pautada pela escuta ativa, feedbacks constantes e transparência.

Desenvolvimento: Estímulo ao protagonismo de carreira por meio de iniciativas como a Alper Academy, programas dedicados à formação de lideranças e imersões técnicas e comportamentais.

Celebração: Conexão entre alta performance e reconhecimento, celebrando de perto metas batidas e marcos corporativos em equipe.

Para os clientes e parceiros da corretora, o reflexo desse engajamento interno traduz-se diretamente na qualidade do atendimento. “Quando os nossos colaboradores trabalham motivados e valorizados, a entrega é mais dedicada, humana e eficiente no dia a dia”, aponta Carolina Lima.

Próximos passos e compromisso com o futuro

Com a conquista, a responsabilidade de manter a essência da cultura organizacional em constante aprimoramento se intensifica. A estratégia da Alper para os próximos ciclos envolve manter as lideranças próximas e atentas às necessidades dos times, expandindo ferramentas de capacitação para impulsionar o desenvolvimento profissional.

“Queremos continuar preparando nossas pessoas para os próximos passos da companhia, cultivando um ambiente positivo para se trabalhar. Ao expandir iniciativas de desenvolvimento para apoiar o protagonismo do time e celebrar de perto cada conquista, fortalecemos uma cultura que serve como verdadeiro motor para a alta performance e o crescimento acelerado da companhia, provando que é totalmente possível focar no negócio e entregar resultados expressivos mantendo um ambiente humano e movido por gente com brilho nos olhos”, conclui a Vice-Presidente.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.