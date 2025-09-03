Allianz Trade recebe Medalha de Ouro da EcoVadis em avaliação de sustentabilidade de 2025

A EcoVadis é um dos provedores mais confiáveis do mundo em avaliações de sustentabilidade empresarial. A análise da EcoVadis avalia 21 critérios de sustentabilidade em quatro temas centrais: Meio Ambiente, Trabalho e Direitos Humanos, Ética e Compras Sustentáveis. Após avaliar o desempenho ambiental, social e ético da companhia, a EcoVadis concedeu à líder global em seguro de crédito a Medalha de Ouro, posicionando a Allianz Trade entre os 2% de todas as empresas avaliadas globalmente nos últimos 12 meses. Este marco representa um avanço em relação a 2024, quando a Allianz Trade havia recebido a Medalha de Prata da EcoVadis.

Um reconhecimento ao desempenho e ao progresso da Allianz Trade em sustentabilidade

Segundo a EcoVadis, os principais pontos fortes da Allianz Trade estão em seus sistemas de gestão avançados para questões ambientais, éticas e relacionadas ao carbono. Esse reconhecimento reforça o compromisso contínuo da Allianz Trade em integrar a sustentabilidade em toda a sua estratégia e operações.

Em 2024, a Allianz Trade avançou significativamente em sua agenda de sustentabilidade. A empresa alcançou uma redução substancial nas emissões de gases de efeito estufa por colaborador, diminuindo-as em 60%, além de reduzir o consumo de energia por colaborador em 78%. Criou equipes dedicadas na Alemanha, Itália e Norte da Europa para promover os princípios de sustentabilidade e impulsionar a implementação do seu roteiro de sustentabilidade em escala local. A Allianz Trade também avançou na descarbonização de seu portfólio, integrando critérios de sustentabilidade nos processos de avaliação de risco e subscrição comercial. Além disso, gerou valor para empresas por meio de soluções de seguro como o Surety Green2Green.

Sustentabilidade em movimento: liderando pelo exemplo

A Medalha de Ouro também reflete o progresso da Allianz Trade desde a avaliação anterior, incluindo a implementação de novas políticas, certificações adicionais de sustentabilidade e melhorias nas práticas de reporte. Esses esforços fazem parte de uma estratégia mais ampla de descarbonização da companhia.

Olhando para o futuro, a Allianz Trade está intensificando seu compromisso com a sustentabilidade. Até o final de 2029, a empresa pretende reduzir em 65% as emissões operacionais de gases do efeito estufa por colaborador, engajando todos os funcionários nessa jornada coletiva rumo à descarbonização.

“Nossa transição para a sustentabilidade está acelerando a todo vapor. Temos orgulho de que nossos esforços tenham sido reconhecidos por uma entidade de reputação e expertise como a EcoVadis. No entanto, estamos prontos para ir ainda mais longe e atingir nossa meta ambiciosa: alcançar o Net Zero até 2050 e apoiar a transição sustentável das empresas e da economia como um todo. Tenho total confiança em nossas equipes para cumprir esses objetivos e quero agradecer a todos pelo trabalho e dedicação. Juntos, estamos moldando o futuro do comércio sustentável”, conclui Florence Lecoutre, membro do Conselho do Grupo responsável por Sustentabilidade, Análise de Dados & IA, Recursos Humanos, Compliance e Comunicação na Allianz Trade.

Sobre a Allianz Trade

A Allianz Trade é líder global em seguro de crédito e especialista reconhecida nas áreas de garantia, cobrança, crédito estruturado e risco político. Nossa rede de inteligência proprietária é baseada no acesso instantâneo a dados de 289 milhões de empresas. Damos às empresas a confiança para negociar, assegurando seus pagamentos. Compensamos sua empresa no caso de uma dívida inadimplente, mas, o que é mais importante, ajudamos a evitar a inadimplência em primeiro lugar. Sempre que fornecemos seguro de crédito ou outras soluções financeiras, nossa prioridade é a proteção preditiva. Mas, quando o inesperado acontece, nossa classificação de crédito AA significa que temos os recursos, apoiados pela Allianz, para fornecer a compensação para manter seus negócios.

Com sede em Paris, a Allianz Trade está presente em mais de 40 países com 5.800 funcionários. Em 2024, nosso faturamento consolidado foi de € 3,8 bilhões e as transações comerciais globais seguradas representaram € 1,4 trilhões em exposição. Para obter mais informações, acesse nosso site: https://www.allianz-trade.com/pt_BR.html