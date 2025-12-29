Allianz realiza operação especial nas estradas e traz dicas para motoristas

Recomendações reduzem riscos e ajudam a tornar a viagem mais tranquila para todos os ocupantes do veículo – O fim de ano é marcado por intenso movimento nas estradas brasileiras. Segundo balanço divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mais de 45 milhões de veículos foram registrados entre o Natal e Ano Novo nas rodovias federais em 2024.

Com o objetivo de oferecer um atendimento rápido, seguro e de qualidade aos segurados que viajam de carro, a Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, promove, até 12 de janeiro, uma operação especial em diversas regiões do país que costumam concentrar grande volume de serviço em curto espaço de tempo.

O suporte é realizado por prestadores de serviço locais em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz e líder global em assistência 24 horas, e inclui os serviços de reboque, mecânico e táxi. A operação ocorre nas seguintes localidades:

– São Paulo

Litoral Sul: Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá e Cubatão.

Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga.

Interior: Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, Aparecida e Caçapava (as duas últimas como cidades de “passagem”).

– Rio de Janeiro: Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba (Costa Verde), Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Itaguaí.

– Santa Catarina: Itajaí, Balneário Camboriú, Biguaçu, São José, Florianópolis, Penha, Itapema, Porto Belo e Bombinhas.

– Bahia: Camaçari, Itabuna, Ilhéus e Salvador.

– Pernambuco: Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Tamandaré.

– Espírito Santo: Anchieta, Piúma, Guarapari, Aracruz, Linhares e São Mateus.

Viaje com mais segurança

Quem vai pegar a estrada nos próximos dias deve ficar atento a alguns detalhes importantes, desde a revisão do veículo até práticas de direção defensiva. Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto da Allianz Seguros, ressalta que, para garantir uma viagem segura, pequenos cuidados fazem a diferença e ajudam a evitar imprevistos e reduzir riscos ao longo do caminho. “O aumento significativo do fluxo nas rodovias durante as festas de fim de ano eleva a probabilidade de incidentes. A adoção de medidas preventivas contribui diretamente para a redução de riscos e para viagens mais tranquilas”.

O executivo observa que as orientações indicadas são simples e de fácil aplicação. Veja, a seguir, as principais recomendações.

Revise os itens de segurança

Antes de viajar, é fundamental verificar se o veículo está em condições adequadas para enfrentar longos trechos de estrada. Comece pelos pneus, incluindo o estepe, e faça a calibragem correta, de acordo com o indicado no manual. Pneus descalibrados afetam o consumo de combustível e a estabilidade do carro. Confira também o funcionamento dos faróis, lanternas, limpadores de para-brisa e o sistema de suspensão.

Verifique os sistemas essenciais

Pastilhas, discos e fluido devem estar em boas condições para assegurar frenagens eficientes e estáveis. A bateria também merece atenção: testes de carga e corrente de partida são recomendados, já que o sistema elétrico é exigido pelo uso contínuo de ar-condicionado, ventilação, multimídia, faróis e recargas de dispositivos durante o trajeto. “Além disso, uma revisão geral feita por mecânico de confiança certifica que itens como suspensão, airbags, escapamento e alinhamento estejam em ordem”, salienta Marlon.

Planeje o trajeto e os horários da viagem

Defina o caminho que será percorrido e analise as condições das rodovias. Aplicativos de navegação ajudam a identificar trechos com congestionamento, obras ou acidentes em tempo real. O diretor recomenda que, sempre que possível, é bom evitar os horários de pico, como o fim da tarde e a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, quando o fluxo costuma ser maior.

Use o cinto de segurança

O cinto de segurança deve ser utilizado em todo o trajeto, inclusive pelos passageiros que estão no banco de trás. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) reforça a importância do equipamento e mostra que seu uso reduz o risco de morte em, pelo menos, 60% para quem está no banco da frente do veículo e em 44% para os ocupantes do banco traseiro. “Em colisões, ocupantes sem cinto tendem a se deslocar dentro do veículo e a atingir outros passageiros, o que aumenta a gravidade das lesões. Por isso, o uso do cinto no banco traseiro é tão importante quanto no dianteiro”, pontua Marlon.

Respeite os limites de velocidade

Mesmo em trechos com menor movimento, é importante manter a velocidade permitida e respeitar a sinalização. Ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade estão entre as principais causas de acidentes em rodovias, especialmente em períodos de feriado prolongado, quando o tráfego aumenta. Utilizar corretamente a seta ao mudar de faixa, entrar ou sair da rodovia também ajuda a tornar o trânsito mais previsível e seguro.

Não utilize o celular enquanto dirige

Mesmo sendo considerado infração, muitos condutores falam ao celular ou enviam mensagem enquanto dirigem. De acordo com a Abramet, o risco de o motorista se envolver em um acidente aumenta 400% quando ele checa mensagens de texto e, ainda mais, quando digita. Por isso, o celular deve ser usado apenas como suporte e com comandos de voz, para não desviar a atenção.

Mantenha distância segura do veículo à frente

Uma forma prática de calcular essa distância é a “regra dos dois segundos”. Escolha um ponto fixo na estrada, como uma placa, e conte o tempo entre o momento em que o carro à frente passa por ele e quando o seu veículo passa pelo mesmo ponto. “Manter distância adequada do veículo à frente é uma medida fundamental de segurança, porque amplia o tempo de percepção e reação do motorista. Em rodovias, esse intervalo é decisivo para evitar batidas traseiras, especialmente em situações de frenagem inesperada ou variação brusca do fluxo”, enfatiza Marlon.

Adapte a condução às condições do clima

Em caso de chuva, reduza a velocidade e aumente a distância de segurança. Nesse cenário, há ainda o risco de aquaplanagem, quando o veículo pode perder o contato dos pneus com o asfalto ao passar por lâminas de água. “Se isso acontecer, mantenha a calma, retire o pé do acelerador gradualmente, evite frear bruscamente e segure o volante com firmeza, mantendo as rodas alinhadas até que o carro volte a ter aderência”, destaca o diretor.

Antecipe situações de risco

Observar o comportamento de outros motoristas e prever atitudes inesperadas é essencial para uma direção defensiva. Isso inclui manter atenção em sinais sutis, como mudanças repentinas de faixa, frenagens abruptas ou veículos estacionados à beira da pista, e ajustar a velocidade e distância de forma preventiva. “Um motorista atento consegue identificar padrões de comportamento que frequentemente precedem acidentes, reduzindo significativamente a probabilidade de colisões”, conclui Marlon.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.