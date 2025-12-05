Allianz chega à quarta unidade da filial Empresas com inauguração em Belo Horizonte

Espaço dedicado às Linhas Corporativas atenderá também corretores do Triângulo Mineiro, Campo Grande, Cuiabá, Goiás e Brasília – Como parte da estratégia de avançar no segmento corporativo e dobrar de tamanho até 2027 com foco no cliente, em performance e colaboração, a Allianz, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, inaugurou a quarta unidade da filial Empresas. Apresentada no dia 2 de dezembro e sediada em Belo Horizonte (MG), a nova operação e atenderá também os corretores de Linhas Corporativas do Triângulo Mineiro, Campo Grande, Cuiabá, Goiás e Brasília.

Os parceiros de negócios conheceram o espaço em primeira mão durante um evento com a participação do presidente da companhia, Eduard Folch, que esteve acompanhado dos membros do Comitê Executivo da seguradora, entre eles Fábio Morita (Automóvel, Massificados e Vida), Nelson Veiga (Comercial), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos), além de Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste.

Esse modelo de atuação, que iniciou as atividades em janeiro e já possui unidades em São Paulo, Curitiba e Campinas, é dedicado à área de Negócios Corporativos da Allianz, entre elas Frota, Transportes, Empresarial, Riscos Diversos Equipamentos, Vida Empresarial e Rural. São produtos que possuem um grande potencial de expansão na capital mineira e cidades adjacentes, visto que a economia dessa localidade se destaca como um dos motores do desenvolvimento nacional, com uma base diversificada que combina indústria, serviços e agronegócio.

A estrutura está aberta aos corretores parceiros da Allianz vocacionados para as Linhas Corporativas, que terão à disposição um espaço preparado para reuniões de negócios, treinamentos, apresentações técnicas e atendimentos consultivos, além de apoio de uma equipe especializada. Segundo Nelson Veiga, a filial Empresas em Belo Horizonte nasce com metas desafiadoras, mas plenamente viáveis. “Para isso, iremos adotar um conjunto de estratégias voltadas a relacionamento e capilaridade que envolve proximidade com os corretores e aumento da nossa presença, foco nos produtos corporativos, aceleração comercial, gestão de fluxo e capacitação contínua dos corretores e seus colaboradores, além de campanhas comerciais direcionadas”, explica.

Ambiente para aceleração de negócios

Mauricio Masferrer destaca que o mercado de riscos corporativos exige conhecimento técnico, proximidade com o corretor e entendimento específico dos diversos segmentos da economia. “A filial Empresas é a nossa resposta a esse contexto. Com a inauguração em Belo Horizonte, avançamos na construção de um hub consultivo que conecta as áreas técnica e comercial da Allianz de uma maneira ágil e integrada, melhorando o fluxo das informações e, consequentemente, aumentando a assertividade do processo de subscrição. O objetivo é que os corretores tenham um ambiente propício para ampliar o volume de negócios de riscos corporativos dentro da Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da Allianz”, pontua.

A nova operação conta com um gerente comercial, sediado em Belo Horizonte, e outros quatro accounts corporativos (dois na capital mineira, um em Goiás e um em Brasília), distribuídos de forma estratégica para garantir um atendimento regional eficiente.

Entre as maiores economias do Brasil

De acordo com o Mapa das Empresas, o estado de Minas Gerais possui mais de 2,6 milhões de empresas ativas. Dessas, aproximadamente 470 mil estão concentradas na capital. “Belo Horizonte é um polo econômico gigante. Isso significa, por exemplo, que as organizações contam com frotas que precisam de proteção para manter tudo rodando. Por este motivo, o seguro de Frotas se torna um componente essencial na gestão dos riscos operacionais das empresas. O nosso papel é apoiar os negócios locais com soluções que ofereçam proteção e eficiência na gestão da mobilidade corporativa”, destaca Fábio Morita, reiterando que a proximidade com os corretores é fundamental para entender as demandas de cada cliente e entregar soluções que façam sentido para cada operação.

Além de ser o principal centro econômico e financeiro do estado, Belo Horizonte ocupa a quarta posição no ranking das cidades com as maiores economias do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Tanto Minas Gerais quanto Belo Horizonte concentram empresas que atuam em setores-chave da nossa economia, todos demandantes de soluções de seguros empresariais sob medida”, reitera Alexandro Barbosa.

De acordo com o diretor, entre os produtos prioritários para a atuação local da Allianz estão os seguros de Frotas, devido ao grande potencial de mercado e demanda elevada; Transportes, com base na concentração de rotas rodoviárias essenciais para o abastecimento e a distribuição de bens; e o próprio seguro Empresarial, que encontra forte oportunidade de capilaridade e aderência às pequenas, médias e grandes empresas. “Atuaremos, ainda, com Riscos Diversos Equipamentos, considerando a sua ampla procura por atividades de construção civil, logística e agronegócios; e Vida Empresarial, fundamental para a diversificação e o fortalecimento da proteção dos colaboradores das empresas atendidas pelos corretores”, diz.

Segundo Alexandro, o Agronegócio é outro setor de grande relevância para a economia mineira por conectar o estado aos principais mercados consumidores do país e do exterior. “Minas Gerais é líder nacional na produção de café e leite e se destaca em grãos e produtos agroindustriais. Essa força movimenta cadeias logísticas, indústrias de transformação e serviços financeiros sediados em Belo Horizonte e outras cidades estratégicas e gera uma demanda crescente por seguros patrimoniais, máquinas, silos, frotas agrícolas, riscos rurais e proteção da produção. A Allianz está preparada para oferecer soluções completas que garantam a segurança e a continuidade para um setor que é vital para o desenvolvimento regional e nacional”, conclui Alexandro.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Executivos da Allianz recebem corretores parceiros na inauguração da filial Empresas, em Belo Horizonte. Crédito: divulgação