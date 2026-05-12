Alexandre Gomes, locutor da Kiss FM e Mestre de Cerimônia do Prêmio Seg News 2026 lança livro em SP!

O lançamento da autobiografia do jornalista e locutor Alexandre Gomes – “Juízo, Nação!”- A Vida não parou, nem eu” -, aconteceu no último sábado (09 de Maio) na sede da Rádio Kiss FM e contou com a participação de muitos fãs do seu programa, assim como alunos do seu curso de locução no Senac. Além da família é claro. A obra conta sua história desde a infância aos dias de hoje com detalhes emocionantes de suas lutas para chegar ao que representa hoje, um ícone do rádio e professor destacado. Ele estará comandando o Prêmio Seg News 2026 no dia 22 de Maio. É o 3o ano consecutivo que ele participa do nosso evento. Juízo, Nação!