Alexandre Camillo é o novo presidente executivo da SegPartners Brasil

Grupo anuncia nova composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para sustentar ritmo de crescimento

A SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A. (SPB), um dos maiores grupos de corretoras de seguros do país, anunciou a nova composição de sua governança corporativa, com mudanças estratégicas no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva, válidas a partir de 1º de julho.

Formada por corretores e voltada para o fortalecimento da corretagem de seguros, a SegPartners nasceu com o propósito de libertar o empreendedor e a corretora do envolvimento operacional e capacitá-los a impulsionar uma nova fase de desenvolvimento. A reestruturação está alinhada às diretrizes definidas na última Assembleia Geral e tem como objetivo manter o forte ritmo de crescimento da companhia, que encerrou 2024 com mais de R$ 600 milhões em produção e R$ 81 milhões em comissões.

O corretor de seguros Alexandre Camillo, ex-presidente do Sincor-SP e ex-superintendente da Susep, foi eleito presidente executivo da SegPartners. Camillo é integrante do grupo desde outubro de 2019, com sua empresa Camillo Seguros, e já utilizava os serviços compartilhados de gestão operacional e comercial da companhia.

Em outubro de 2023, passou a atuar como consultor no Conselho de Administração e, em julho de 2024, assumiu a presidência do Conselho. Agora, em uma nova fase de expansão, Camillo assume o comando da operação executiva como CEO, deixando o cargo de consultor consultivo da insurtech Justos Seguros para se dedicar à nova função com total isenção no relacionamento com o mercado segurador.

Paulo Rogério dos Santos, que presidiu a empresa na última gestão, passa a ocupar o cargo de vice-presidente executivo. Já o Conselho de Administração será presidido por Reinaldo Aparecido Lindo, sócio-fundador da SegPartners e primeiro presidente executivo, quando o grupo foi fundado em 2014.

A nova liderança reforça o compromisso da SegPartners com inovação, eficiência e excelência na gestão compartilhada de corretoras de seguros.

“A SegPartners vive um momento de consolidação e expansão. Esta nova composição fortalece nossa visão de futuro e amplia nossa capacidade de gerar valor para corretores, seguradoras e para o mercado como um todo”, afirma Camillo. “Assumo com entusiasmo a presidência executiva da SegPartners, sucedendo o excelente trabalho do Paulo Rogério, que seguirá comigo na vice-presidência. Nosso objetivo é projetar o grupo para uma nova etapa de crescimento sustentável e colaborativo”, conclui.

Foto: (E/D) O presidente Alexandre Camillo e o vice-presidente Paulo Rogério dos Santos