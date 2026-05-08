ABRELPS inicia sua trajetória como entidade representativa do segmento de sinistros

A Associação Brasileira de Reguladores, Liquidadores e Peritos de Sinistros (ABRELPS) foi lançada oficialmente com um prestigiado evento em São Paulo. Além da diretoria da entidade, também participaram convidados que, na sua grande maioria, já são associados. Além do papel institucional da ABRELPS, o objetivo é ser uma referência para os profissionais que atuam na área de sinistros, assim como promover a capacitação técnica de profissionais que atuam ou que queiram se aperfeiçoar. O lema da ABRELPS: “Profissionalizando o atendimento dos processos de sinistros”.(Fonte: Agência Seg News)

O site da ABRELPS: www.abrelps.org.br

Diretoria:

Diretor Presidente:

Luis Felipe Pellon

Diretor Vice-presidente:

Andre Proença Lopes

Diretor Técnico:

Rafael Candido de Oliveira

Diretor de Relações Institucionais:

Luciana Campos Correia Hey

Diretor Financeiro:

Caio Cesar Moreira

Diretor Jurídico:

Raphael Saydi Macedo Mussi

Conselho Deliberativo

William Miranda Fernandez

Ronaldo Rabelo da Silva

Martin Erny Faller

Carla Maria Oliveira de Figueiredo

Eduardo Lojkasek Lima

Bruno Woolf do Valle Ferracini

Jason Maya Acosta

Renato Sellaro Moreira

André Lellis Werneck

Alexandre Leite e Silva

Antonio Everton de Souza Junior

Conselho Fiscal

Mauricio Vieira Martins

Eduardo Sales Ribeiro

Ricardo Bechara