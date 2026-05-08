ABRELPS inicia sua trajetória como entidade representativa do segmento de sinistros

A Associação Brasileira de Reguladores, Liquidadores e Peritos de Sinistros (ABRELPS) foi lançada oficialmente com um prestigiado evento em São Paulo. Além da diretoria da entidade, também participaram convidados que, na sua grande maioria, já são associados. Além do papel institucional da ABRELPS, o objetivo é ser uma referência para os profissionais que atuam na área de sinistros, assim como promover a capacitação técnica de profissionais que atuam ou que queiram se aperfeiçoar. O lema da ABRELPS: “Profissionalizando o atendimento dos processos de sinistros”.(Fonte: Agência Seg News)
O site da ABRELPS: www.abrelps.org.br
Diretoria:
Diretor Presidente:
Luis Felipe Pellon
Diretor Vice-presidente:
Andre Proença Lopes
Diretor Técnico:
Rafael Candido de Oliveira
Diretor de Relações Institucionais:
Luciana Campos Correia Hey
Diretor Financeiro:
Caio Cesar Moreira
Diretor Jurídico:
Raphael Saydi Macedo Mussi
Conselho Deliberativo
William Miranda Fernandez
Ronaldo Rabelo da Silva
Martin Erny Faller
Carla Maria Oliveira de Figueiredo
Eduardo Lojkasek Lima
Bruno Woolf do Valle Ferracini
Jason Maya Acosta
Renato Sellaro Moreira
André Lellis Werneck
Alexandre Leite e Silva
Antonio Everton de Souza Junior
Conselho Fiscal
Mauricio Vieira Martins
Eduardo Sales Ribeiro
Ricardo Bechara