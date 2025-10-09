3ª edição do Prêmio CSP Bahia reconhece destaques do mercado e traz palestra de Rogério Araújo

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia realiza, no dia 17 de outubro, às 18h, no Teatro da Cidade, em Salvador, a cerimônia do 3º Prêmio CSP Bahia. O evento reconhece os profissionais que se destacaram no fortalecimento dos ramos de seguros de pessoas, previdência, capitalização, saúde suplementar e planos odontológicos.

Além da entrega das premiações, a noite contará com a palestra do corretor de seguros Rogério Araújo, fundador do Movimento Minha Vida Protegida e CEO da TGL Consultoria. Ele abordará a importância da proteção financeira e do papel dos corretores na disseminação da cultura do seguro no País. A jornalista Thaic Carvalho será a mestre de cerimônias. O encerramento ficará por conta do Grupo Batifun, referência no samba baiano, que promete animar o público.

De acordo com o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, o prêmio chega à terceira edição consolidado como um marco de valorização e credibilidade no mercado. “O Prêmio CSP Bahia é um sonho que tiramos do papel há três anos. Hoje, ele se destaca por reunir, em um só evento, aprendizado, reconhecimento e celebração. É uma iniciativa que valoriza profissionais que se dedicam a fortalecer os ramos de seguros de pessoas e benefícios, com ética, técnica e propósito”, afirma.

O dirigente reforça ainda o compromisso da entidade com a transparência e a seriedade do processo de votação. “Todo o sistema foi desenvolvido especialmente para o prêmio, garantindo que cada associado possa votar apenas uma vez, em ambiente seguro e auditado pelos conselhos Fiscal e Institucional do Clube. É uma forma de assegurar que o resultado reflita o reconhecimento genuíno dos próprios associados”, explica.

Os interessados em participar da cerimônia devem se inscrever pelo site oficial da entidade (www.cspbahia.com.br). As vagas são limitadas. O link de inscrição será divulgado em breve