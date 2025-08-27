Quer se destacar no mercado? Grupo Bradesco Seguros oferece curso gratuito de Metodologia Ágil

Seguradora lançou a trilha “Jornada por dentro do Ágil” no Espaço Universeg para aqueles que querem se manter atualizados em ambientes cada vez mais dinâmicos e exigente – Adaptabilidade, colaboração e entregas contínuas são competências cada vez mais valorizadas no mercado. Pensando nisso, o Grupo Bradesco Seguros lançou a trilha gratuita “Jornada por dentro do Ágil” no Espaço Universeg, composta por quatro módulos. O curso apresenta os fundamentos da metodologia ágil, suas ferramentas e estruturas, proporcionando o desenvolvimento de uma mentalidade ágil, aplicação e prática.

“A capacitação é um dos nossos pilares, e o Espaço Universeg nos permite contribuir com toda a sociedade. A Jornada Por Dentro do Ágil é uma oportunidade para as pessoas que desejam se desenvolver ampliarem suas competências e se posicionarem com mais força em ambientes corporativos que exigem inovação, dinamismo e foco em resultado”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

O curso está disponível no site www.espacouniverseg.com.br, junto a mais de 190 conteúdos gratuitos em áreas como educação financeira e em seguros, desenvolvimento pessoal e profissional, certificações ANBIMA (CPA 10, CPA 20 e CEA), longevidade, desenvolvimento pessoal e profissional e sustentabilidade.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros