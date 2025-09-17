MAG Seguros abre última turma do ano do Programa de Formação de Especialistas em Proteção Financeira

Iniciativa já formou mais de 400 especialistas em vida e previdência, com índice de aprovação acima de 90% no exame obrigatório da SUSEP – No mês de setembro, marcado pela conscientização sobre a importância do seguro, a MAG Seguros — companhia especializada em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta no país — abre inscrições para a última turma de 2025 do Programa de Formação de Especialistas em Proteção Financeira. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, pela plataforma Gupy. As aulas começam no dia 3 de novembro.

Criado em parceria com a Escola de Negócios e Seguros, o programa tem o objetivo de preparar novos profissionais para atuar no setor, reconhecendo o papel fundamental dos corretores como protagonistas na difusão da cultura de proteção financeira no Brasil.

No último ano, a iniciativa formou mais de 400 especialistas em vida e previdência, com índice de aprovação de 91,4% no exame obrigatório da SUSEP apenas no primeiro semestre de 2025. “O programa de formação de corretores é um investimento da MAG para a expansão do setor. É também a oportunidade para profissionais que querem ingressar em um mercado em crescimento.”, afirma Márcio Batistuti, diretor comercial da MAG Seguros.

Informações gerais sobre o programa

Custo: o treinamento é gratuito;

Local: exclusivo para atuação presencial em São Paulo (SP);

Pré-requisitos: ensino médio completo, aptidão para vendas e bom relacionamento interpessoal;

Diferenciais: experiência prévia em atividades autônomas ou vendas consultivas;

Perfil: pessoas com rede de relacionamentos ativa e disposição para empreender;

Participação: aberto a candidatos de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para atuar em São Paulo;

Número de vagas: limitado.

Vantagens do Programa

Durante a formação, os participantes terão acesso a aulas preparatórias para o exame de Habilitação Técnico Profissional da Susep. Após aprovação, estarão aptos a atuar como corretores de seguros, iniciando seu próprio negócio com suporte e expertise da MAG Seguros.

Entre os diferenciais do programa estão:

Treinamento gratuito e acompanhamento próximo, desde as aulas em sala até a prática em campo;

Cobertura do valor da prova da SUSEP;

Oferta de bolsa de estudos por 2 meses, conforme critérios de elegibilidade;

Benefícios exclusivos no primeiro ano de profissão, mediante critérios de produtividade;

Subsídios de até 70% para aquisição de produtos como plano de saúde, telefonia, seguros de vida, notebook e smartphone;

Comissionamento vitalício sobre grande parte das coberturas comercializadas;

Reconhecimento em campanhas de vendas, com prêmios, viagens e distinções.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.