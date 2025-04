MAG Seguros abre nova turma de formação para Especialistas em Proteção Financeira

Programa que conta com índice de aprovação de 89% no exame obrigatório abre turmas de março a novembro em todo o Brasil – No mês que celebramos o Dia Continental do Seguro, a MAG Seguros, especializada em vida e previdência e com 190 anos de atuação ininterrupta no país, abre no próximo dia 5 de maio uma nova turma de formação para Especialistas em Proteção Financeira. O curso, criado pela seguradora em parceria com a Escola de Negócios de Seguros, inicia novas turmas de março a novembro, em todas as regiões do país. No último ano, o programa formou mais de 400 especialistas no segmento de vida e previdência.

“No mês que celebramos a importância econômica e social dessa profissão tão essencial para as famílias brasileiras, o programa oferece aos alunos a oportunidade de construir uma carreira única e independente. Por meio desta dessa formação, reforçamos nosso compromisso de oferecer proteção através do seguro como um agente da longevidade financeira das famílias.”, comenta Márcio Batistuti, diretor comercial da MAG Seguros.

Durante um ano, os alunos passarão por treinamentos e vivências práticas com o apoio integral da seguradora, através de 30 gerentes especialistas focados na capacitação e desenvolvimento destes profissionais. O curso contempla em sua grade uma preparação para o exame obrigatório de Corretor de Vida e Previdência no Brasil e conta com um índice de aprovação de 89%.

Os interessados devem acessar o site da MAG Seguros, se cadastrar e realizar as etapas da seleção online.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.