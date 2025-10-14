Instituto Brasileiro de Atuária fortalece a qualificação profissional com a expansão dos cursos 

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) foca na ampliação do projeto de Educação Continuada. Com um portfólio de cursos com aumento na adesão, o instituto reforça seu compromisso com a qualificação e o aprimoramento da categoria de atuários e profissionais afins, oferecendo conteúdos técnicos e de soft skills, com conteúdos ao vivo e gravados.

Giancarlo Germany, presidente do IBA, enfatiza a relevância desse movimento. “A qualificação contínua é a base para a excelência na nossa profissão. Em um mercado em constante e rápida transformação, o aprimoramento técnico e o desenvolvimento de novas habilidades são inegociáveis. O IBA assume o papel de principal catalisador desse desenvolvimento, garantindo que o atuário brasileiro esteja sempre na vanguarda do conhecimento e pronto para os desafios do futuro.”

O curso on-line Inteligência Artificial, na prática para Atuários” (gravado), já alcançou a marca de 100 inscritos, evidenciando a busca por conhecimento em temas de vanguarda como a Inteligência Artificial. O IBA mantém diversas oportunidades de aprimoramento com inscrições abertas, mesclando o desenvolvimento de habilidades comportamentais e conhecimentos técnicos especializados: Fundamentos Ágeis para Atuários (curso de soft skills): Ao Vivo Online, nos dias 24 e 31/10, já conta com 20 inscritos. CPA para Atuários: curso Gravado, com lançamento previsto para 27/10, já registra 40 inscritos. Subscrição e Precificação em Seguros de Vida em Grupos e Massificados – Impactos Técnicos, Contábeis e Comerciais: Online Ao Vivo, com aulas aos sábados, de 25/10 a 13/12, e 20 inscritos já confirmados.

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) já possui novos cursos e relançamentos programados, como um curso online ao vivo de assessment, desenvolvimento pessoal e profissional, em parceria com uma empresa especialista na área. O curso gravado de Fundamentos Atuariais Aplicados ao Mercado de Seguros, previsto para novembro. O relançamento do curso Rito Processual – Parte I e o desenvolvimento inédito da Parte II e do “Estudo de Aderência para Tábuas Biométricas”. Cursos em áreas estratégicas: “Desvendando Novas Fronteiras: O papel distinto dos Atuários em Áreas e Mercados Não Óbvios” (benefícios aos empregados) e “Gestão de Capital” (seguros).

Para 2026, o instituto já planeja cursos nas áreas de Saúde (Conhecimento em Precificação de Saúde – Fundamentos e Regulamentação) e Perícia. “Em um período de apenas quatro meses, o IBA lançou seis cursos, com dois já realizados. Temos uma segunda turma quase completa e cinco com inscrições em aberto. A visão estratégica da atual gestão é consolidar o IBA como um instituto solidificado na educação continuada, levando a Atuária a novas áreas, trazendo conhecimento de outras áreas para dentro do IBA, tornando a profissão mais conhecida e difundida. Estamos implementando mudanças técnicas na realização, armazenamento, transmissão e participação dos cursos, visando maior segurança, comodidade e acesso dos alunos às aulas”, concluiu Germany.

Os profissionais interessados em conhecer a grade completa dos cursos e se inscrever, podem acessar o portal oficial do Instituto Brasileiro de Atuária.

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e visa incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito do IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).

Foto: Giancarlo Germany, presidente do IBA