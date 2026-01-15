Curso presencial do Sincor-SP foca planejamento e execução de estratégias

Sincor-SP promove, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 12h, no Espaço de Eventos da entidade, o curso presencial “Acelere Seus Resultados: do Planejamento à Alta Performance”, voltado para “gestores” de corretoras de seguros que desejam aprimorar a administração de suas corretoras por meio de estratégias práticas e aplicáveis ao dia a dia do negócio.

A capacitação será conduzida pelos especialistas Daniella Soncine e Ricardo de Almeida, sócios da Basis Desenvolvimento, consultoria organizacional focada no desenvolvimento profissional e na alta performance.

Durante os encontros, os participantes aprenderão a estruturar um planejamento eficiente, organizar processos e aplicar métodos orientados à geração de resultados consistentes, com foco em produtividade, organização e crescimento sustentável.

O investimento para associados do Sincor-SP é de 2 parcelas de R$ 195,00. Para não associados, o valor é de R$ 780,00. As vagas são limitadas.

Para realizar sua inscrição, clique aqui:

https://intranet.portalsincor.org.br/Eventos/2021/Forum/verificar.aspx?IDEvento=3798

Fonte: Sincor-SP