CSP-MG promove curso para alavancar vendas em seguros e planos de saúde

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais do setor, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), promoverá nos dias 8 e 9 de julho, das 9h às 11h, o curso “Técnicas de Vendas para Seguros e Planos de Saúde”. A capacitação será oferecida no formato online e ao vivo, com emissão de certificado digital aos participantes.

Voltado a corretores e profissionais que atuam com seguros ou planos de saúde, seja no atendimento a pessoas físicas ou jurídicas, o curso foi desenvolvido para quem busca se destacar no mercado, utilizando estratégias modernas, abordagens consultivas e técnicas eficazes de relacionamento e fidelização de clientes. Também é indicado para quem deseja aprimorar resultados com mais segurança, conhecimento e domínio das boas práticas comerciais do setor.

O instrutor será o professor Leandro Giroldo, corretor de seguros, empresário, palestrante e especialista no segmento de planos de saúde há mais de 20 anos. Fundador da Lemmo Consultoria em Seguros, também integra a Comissão de Saúde do Sincor-SP. Ele compartilha no curso toda a sua vivência prática com vendas, pós-venda, captação de leads e relacionamento com clientes em diferentes contextos e perfis de público.

Durante os dois encontros, serão trabalhadas técnicas de abordagem ética e consultiva, estratégias digitais para geração de leads, diferenciação entre vendas para planos individuais e empresariais, tratamento de objeções, pós-venda estratégico que fideliza, cross selling e funil de vendas na prática e a postura profissional adequada diante da judicialização crescente no setor.

Para o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com a capacitação contínua dos profissionais que atuam no mercado. “Nosso objetivo é promover conhecimento de qualidade, com aplicação imediata na rotina dos corretores e de todos aqueles que atuam diretamente com vendas. Investir em capacitação é fortalecer a sustentabilidade dos negócios e garantir que os profissionais estejam preparados para atender às exigências de um mercado cada vez mais competitivo”, ressalta.

O investimento é de R$ 120,00, via Chave Pix (CNPJ: 12890084000165). Após a transferência, é necessário enviar o comprovante e o nome completo do participante para o WhatsApp do CSP-MG: (31) 99358-0636. A inscrição será confirmada depois da verificação do pagamento. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/p9SCeMxyqGvHmXDc8