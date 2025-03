CSP-MG e ENS estreitam parceria para desenvolver e capacitar mercado

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) recebeu, no dia 11 de março, a visita da coordenadora de Ensino Superior da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Nívea Barros. O encontro teve como objetivo fortalecer a parceria entre as instituições e discutir iniciativas voltadas à capacitação e ao desenvolvimento do mercado de seguros.

Participaram da reunião o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais, e a secretária executiva da entidade, Elenice Souto. Durante o encontro, foram abordados temas estratégicos, incluindo projetos educacionais, realização de eventos e cursos, além novas oportunidades de colaboração entre as entidades.

Nívea Barros apresentou as novidades da ENS, destacou os projetos em andamento e reafirmou o compromisso da instituição em apoiar as iniciativas do CSP-MG. “A ENS tem grande satisfação em ser parceira do CSP-MG e em participar dos projetos educacionais que a entidade promove junto ao mercado. Reforçamos que estamos sempre à disposição para contribuir com ações que ampliem o conhecimento e a capacitação dos profissionais do setor”, afirmou.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, destacou a importância da ENS para o desenvolvimento do mercado e relembrou a parceria de longa data entre as instituições. “Desde a fundação do Clube, a ENS tem sido uma grande aliada em nossas iniciativas de capacitação e qualificação profissional. Esse relacionamento sólido é essencial para impulsionarmos cada vez mais o setor”, ressaltou.

O diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, apresentou pontos do planejamento da entidade para 2025 e enfatizou a relevância da parceria com a ENS para o fortalecimento das ações educacionais. “Ter a ENS como parceira nos possibilita oferecer ainda mais oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para os profissionais do mercado de seguros”, pontuou.

Segundo Mello, a visita reforçou o compromisso mútuo das instituições em investir no crescimento e na qualificação do setor, consolidando o CSP-MG como um importante polo de conexão entre as empresas, os profissionais e as entidades do mercado.

Foto: João Paulo Mello, presidente do CSP-MG, Nívea Barros, coordenadora de Ensino Superior da ENS, Elenice Souto, secretária executiva do Clube, Maurício Tadeu Morais, diretor da entidade