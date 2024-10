CSP-MG dá sequência à série de workshops Conhecer para Proteger

Este mês o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) dá sequência à série Conhecer para Proteger. No próximo dia 17 de outubro, a entidade realiza o sétimo workshop da temporada com a presença das beneméritas Seguros Sura, SindSeg MG/GO/MT/DF, Asseg Assessoria e Allianz. “Somos um grupo multinacional que cresceu muito conectado ao seguro de vida. Temos em nosso DNA o Seguro de Pessoas. Então, vamos contar a história da nossa evolução como grupo nesse segmento e quais serão nossos objetivos para os próximos anos”, adianta o diretor Regional da Seguros Sura, Charles Parente.

A presidente da Comissão de Benefícios do SindSeg MG/GO/MT/DF, Juliana Queiroz, vai apresentar os propósitos, ações e projetos da instituição: “a intenção é mostrar ao público o que nós fazemos em prol do mercado, falar do plano de ações, e como nos expressamos hoje para conscientizar a sociedade sobre a importância do seguro”. A executiva também detalhará o funcionamento das comissões técnicas do Sindicato.

Carolina Reis, sócia da Asseg, vai relatar a história da assessoria, fundada em Belo Horizonte, em 2006. “Temos parceria com as melhores seguradoras do mercado, assessorando corretores de prestígio que privilegiam a qualidade e celeridade em seus processos”, frisa a executiva.

Saulo Gabriel, superintendente de Produtos de Vida da Allianz, trará dicas valiosas para os corretores a respeito da diversificação da carteira e mudança de mindset. “Vamos conversar com os corretores e sensibilizá-los sobre a importância de se tornarem especialistas em Pessoas ao invés de especialistas de produtos, além de mostrar as oportunidades disponíveis no mercado e que precisam ser exploradas”, afirma.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, destaca que o evento tem foco na capacitação, mas também é um espaço para networking e desenvolvimento de novos negócios. “Para ofertarmos as melhores opções securitárias aos clientes, precisamos nos qualificar, buscar conhecimento, estar atentos às mudanças do mercado e às novidades das empresas”, ressalta.

Após as apresentações, os executivos das beneméritas participam de debate mediado pelo diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais, que é consultor e professor. As inscrições do VII Workshop Conhecer para Proteger são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/7A6gaB5MjbbYEYc98

Serviço:

Evento: VII Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação: Seguros Sura, SindSeg MG/GO/MT/DF, Asseg Assessoria e Allianz

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 17/10/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/7A6gaB5MjbbYEYc98