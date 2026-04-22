CSP Bahia recebe Nilton Molina para evento sobre impactos da longevidade

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) realiza, no dia 7 de maio, um encontro para debater os “Impactos Sociais, Econômicos e Comportamentais da Longevidade”. O evento, que acontece em Salvador, às 18h30, terá como palestrante convidado Nilton Molina.

Atualmente, Molina preside o Instituto de Longevidade MAG, entidade sem fins lucrativos criada por ele em 2016, e o Conselho de Administração da MAG Seguros, sendo considerado uma das figuras mais influentes do mercado brasileiro de seguros de pessoas e de previdência.

Para o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, a vinda do executivo à capital baiana fortalece o desenvolvimento técnico dos profissionais locais. “O Sr. Molina é um profissional que inspira todos os agentes do setor e será um privilégio recebê-lo novamente no CSP Bahia. Esse encontro é de extrema relevância para o mercado baiano, pois permite conexão direta com uma referência nacional que domina as tendências de longevidade, tema que impacta diretamente a competitividade e a inovação no mercado de seguros”, ressalta.

O evento busca analisar como o aumento da expectativa de vida transforma o comportamento da sociedade e a economia, gerando novos desafios para a gestão de riscos. As inscrições para a palestra já estão abertas pelo link: https://cspbahia.com.br/inscreva-se-para-a-palestra-de-nilton-molina/

Serviço

Evento: “Impactos Sociais, Econômicos e Comportamentais da Longevidade”

Realização: Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia)

Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Torre América Salvador Shopping Business – Salvador/BA

Palestrante: Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG

Inscrições gratuitas: https://cspbahia.com.br/inscreva-se-para-a-palestra-de-nilton-molina/