CSH é reconhecida com o Selo WOB por promover a equidade de gênero em cargos de liderança

A CNP Seguros Holding Brasil (CSH) conquistou recentemente o Selo Women on Board (WOB), reconhecimento que certifica empresas comprometidas com a diversidade e com a igualdade de gênero em seus Conselhos Executivos e em seus cargos de alta gestão. Para a CEO da CSH, Sany Silveira, a conquista representa mais do que um reconhecimento: “Receber este selo demonstra o compromisso e a dedicação em tornar a equidade de gênero uma prática concreta na nossa cultura organizacional. Mais do que um reconhecimento, o Selo WOB nos inspira a continuar promovendo ações que fortaleçam a representatividade e a inclusão em todas as esferas da nossa empresa.”

O Selo WOB é uma iniciativa independente apoiada pela ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e financiada pela União Europeia. O reconhecimento é concedido a organizações que tenham pelo menos duas conselheiras efetivas em seus conselhos de administração ou consultivos – e tem sua relevância global reconhecida por veículos como The New York Times e Forbes.

“O WOB surgiu em 2019 para dar destaque às empresas que estavam empenhadas em melhorar a representatividade feminina em seus conselhos. É uma alegria certificar a CNP Seguros Holding Brasil, que possui índices de diversidade superiores a 40% em todos os níveis da empresa”, comenta Christiane Aché, cofundadora do WOB.

Compromisso com a equidade e a inclusão

A representatividade feminina vem sendo construída de forma consistente na CSH. Atualmente, 63% do corpo de colaboradores da empresa são mulheres, e 67% da liderança executiva também é composta por mulheres. No Conselho de Administração, a presença feminina é de 50%, um índice que supera a média global de 23,3% e a média brasileira de 15,9%, segundo a pesquisa Women in the Boardroom 2023, da Deloitte.

“A obtenção do selo WOB pela CSH é uma etapa-chave que reflete perfeitamente nossos objetivos a longo prazo. Nós estamos determinados a continuar investindo nas iniciativas que reforçam a presença de mulheres em todos os níveis da nossa organização”, afirma Marie-Aude Thépaut, diretora-global da CNP Assurances, acionista francesa da CSH.

Para a CNP Seguros Holding Brasil, quanto mais representatividade, melhor o ambiente de trabalho. Isso tem impacto na produtividade e fortalece a empresa como marca empregadora.

“Fazer parte de um Conselho de Administração composto de maneira equilibrada entre homens e mulheres é uma verdadeira fonte de inspiração. Esse selo representa nosso compromisso com a diversidade e inclusão, ressaltando a importância da representação feminina nos mais altos níveis estratégicos. Juntos, nós agregamos perspectivas diferentes, inovadoras, e contribuímos com a construção de uma sociedade mais equitativa”, comenta Véronique Weill, presidente do Conselho de Administração da CNP Assurances.

A conselheira administrativa da CSH, Miriam Belchior, também celebrou o reconhecimento: “Sabemos que empresas que apostam em diversidade e inclusão alcançam resultados melhores, geram soluções mais criativas, possuem diferenciais competitivos e criam ambientes mais colaborativos. Tenho certeza de que este será o primeiro de muitos reconhecimentos que a CNP Seguros Holding Brasil receberá por implementar práticas inclusivas.”

CEO da CSH, Sany Silveira