Criatividade e Empatia: mais necessárias do que nunca

(*) Por: Alexandre Nogueira – Em um atual cenário em que o mundo debate cada vez mais sobre os benefícios e desafios impostos pela inteligência artificial, tecnologia que inclui a ciência de dados e a disseminação de modelos preditivos, é importante destacar que nunca foi tão importante para as áreas de Marketing e Comunicação valorizar habilidades como a criatividade e a empatia. Afinal, esses “Human Skills” são fundamentais para profissionais experientes e novatos.

Essas competências são cada vez mais importantes e não podem faltar nas equipes, pois precisam estar refletidas nas comunicações e ativações das marcas para que essas sejam verdadeiramente percebidas como “humanas e próximas”.

A criatividade e a empatia devem ser percebidas na “personalidade” da marca. Afinal, estamos em um momento no qual os consumidores estão submetidos diariamente a milhões de conteúdos que competem pela atenção e engajamento.

Assim como a personalidade das pessoas é moldada a partir das características, do ambiente, experiências, feedbacks, sonhos e desafios, as marcas também moldam sua personalidade baseando-se nas escutas (críticas, elogios e sugestões), experiências e cultura praticada nas empresas, que permitem gerar os subsídios necessários para a construção de seu posicionamento.

A criatividade praticada por uma marca em seus conteúdos certamente a diferencia e desenvolve uma associação importante e natural que, com consistência, pode criar nos consumidores a curiosidade natural de querer saber “o que será que vem por aí dessa vez?”, despertando um interesse genuíno pelas comunicações da marca, que é um objetivo tão almejado pelas empresas.

Ao gerar conteúdos criativos, que demonstrem empatia nas mensagens, podemos potencializar e facilitar a conexão emocional com as pessoas, criando condições para as relações de longo prazo com os consumidores. Independente da geração a qual a pessoa pertença, esses dois atributos são relevantes e promovem o interesse de todos, pois são universais, isto é, são percebidos, interessam e podem ser praticados por pessoas.



Como reflexão sobre esse debate, compartilho minha visão sobre o que a adoção dessas competências no dia a dia dos conteúdos desenvolvidos nas áreas de Marketing e Comunicação tende a gerar nas pessoas:

.Criatividade: desperta a curiosidade (um efeito: “o que vem por aí ?”), além do interesse por meio da vontade de ver, ler, ouvir, curtir, comentar e compartilhar.

.Empatia: aproxima, promove reflexões (um efeito: “essa marca me entende!”), além de criar conexões.

E por último, o combo “Criatividade + Empatia”: transforma e amplia a percepção sobre a marca, tornando-a mais humana, interessante e próxima.

*Alexandre Nogueira é Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros

