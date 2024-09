Crescimento na contratação de seguro de vida individual e previdência privada traz mais oportunidade para corretores

Segundo a Fenaprevi, setores registraram expansão de 25,3% e 23,1% respectivamente, no primeiro semestre de 2024 – Dados divulgados pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), na última semana, indicam que o segmento de seguro de vida individual apresentou crescimento de 25,3% no primeiro semestre de 2024, frente ao mesmo período de 2023. O levantamento também apontou um aumento de 23,1% na contratação de previdência privada, na mesma base de comparação.

Segundo José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, a atuação do corretor de seguros é essencial para a expansão de ambos os segmentos, que se complementam na construção de um planejamento financeiro consistente de longo prazo.

O executivo ressalta que os corretores parceiros da Bradesco Vida e Previdência, por exemplo, têm a importante missão de estar cada vez mais próximos dos clientes, seja presencialmente ou por meios digitais. “A tecnologia é uma grande facilitadora desse processo, mas, por si só, não elimina o atendimento humano. Acreditamos no modelo que chamamos de ‘phygital’, aliando o melhor do físico ao melhor do digital. É fundamental que o cliente tenha opções para interagir com a empresa quando e como desejar”, explica. Pires destaca, ainda, que a empresa tem acompanhado as principais tendências de mercado, oferecendo soluções cada vez mais personalizáveis, além de diversificar sua grade de produtos, com o aprimoramento de coberturas e ampliação das assistências.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.