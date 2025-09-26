Participe do Curso de Gestão de Riscos e Seguro de Engenharia do CCPSegNews!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) tem um curso exclusivo sobre o tema. Será ministrado pelo especialista Norberto Barros, profissional com vasta experiência no segmento. Ele compartilhará seus conhecimentos técnicos em Seguros de Riscos de Engenharia com os participantes através de 02 aulas de 2 horas (Carga Horária de 04 Horas).

Reserve sua vaga no link:

https://agenciasegnews.com.br/curso-basico-seguro-de-riscos-e-seguro-de-engenharia/

CURSO BÁSICO ON LINE DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO DE ENGENHARIA

Data: Dias 07 e 09 de Outubro – Das 18h30 ás 20h30

Apresentação: Professor Norberto Barros

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Inscreva-se pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Ou WhatsApp: 11 93415-7357

Quem é Noberto Barrros:

Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.

Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.

Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014

Programa do Curso:

Dia 07 de Outubro (18h30 ás 20h30):

– Seguros de riscos de Engenharia – histórico

– Modalidade e caracterização

– Estrutura da Apólice e hierarquia das cláusulas

– Conceitos Básicos e Objetivo do Seguro

– Bens Seguráveis

– Riscos cobertos – Cobertura Básica

Dia 09 de Outubro (18h30 ás 20h30):

– Coberturas Adicionais

– Principais riscos Excluídos

– Como chegar na Importância Segurada (LMI)

– Aplicação de Franquias

– Indenização

– Noções Básicas de Indenizações e exemplos de sinistros cobertos ou não cobertos

Inscrições:

Preço: 190,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Com Certificado

Dados:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp (Para o Grupo do Curso – Envio de links das aulas e apresentações)