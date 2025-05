Inscrições abertas para o Meeting Tech News Insurance 2025!

Agência Seg News realiza MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 com foco em inovação no setor de seguros

Em 2025, ano em que celebra duas décadas de atuação no mercado de seguros, a Agência Seg News prepara mais um importante evento para o setor: o MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025. Com o tema “Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros”, o encontro acontecerá no dia 22 de outubro, em formato presencial, no Espaço Paulista de Eventos (Auditório Júpiter), localizado na Avenida Paulista, 807 – 17º andar, em São Paulo (SP).

O evento reunirá especialistas, executivos e profissionais do mercado para debater os impactos da chamada “revolução tecnológica” na distribuição e nos serviços em seguros. A proposta é estimular a troca de experiências, apresentar cases relevantes e debater os caminhos para a transformação digital no setor.

Assim como em todas as iniciativas da Agência Seg News, o objetivo principal é promover a atualização profissional, o networking qualificado e o fortalecimento do mercado segurador por meio da informação e do conhecimento.

1º lote promocional (até 10 de junho): R$ 250,00

A partir de 11 de junho: R$ 290,00

Pix (11 93415-7357) | Boleto | Cartão de crédito

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/

WhatsApp: (11) 93415-7357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

📅 Data: 22 de outubro de 2025

🕘 Horário: das 9h às 17h30

📍 Local: Espaço Paulista de Eventos – Auditório Júpiter

Av. Paulista, 807 – 17º andar – São Paulo/SP

Realização: Agência Seg News

Apoio: EXB – Expressive Brands Agency

Patrocínio: Seguradora ALM, Sancor Seguros



🌐 www.agenciasegnews.com.br