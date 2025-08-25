CCPSegNews tem Seguro Garantia, LGPD, Riscos de Engenharia e Tecnologia nas pautas dos próximos eventos

.29 de Agosto – I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE
.02 e 04 de Setembro – CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS
.07 e 09 de Outubro – CURSO BÁSICO ON LINE DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO DE ENGENHARIA
.22 de Outubro – MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025
Informações e Inscrições:
E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
WhatsApp – 11 934157357
AGENDA DE EVENTOS CCPSegNews
AGOSTO – OUTUBRO 2025!
I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE
LIVRO AO VIVO: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil
*Publicação da EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News
Data: 29 de Agosto de 2025 – Das 14h00 ás 19h30
On Line: Plataforma GoogleMeet
Inscrições: R$ 150,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357
CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS
Data: 02 e 04 de Setembro de 2025 – Das 19h00 ás 21h00
On Line: Plataforma GoogleMeet
Inscrições: R$ 160,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
CURSO BÁSICO ON LINE DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO DE ENGENHARIA
Data: Dias 07 e 09 de Outubro – Das 18h30 ás 20h30
Apresentação: Professor Norberto Barros
On Line: Platafoma GoogleMeet
Inscrições: Preço: 190,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025
Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros
Data: 22 de Outubro de 2025 – 13h30 ás 18h00
Local: Espaço Paulista de Eventos ( – Av. Paulista, 807 – 17o Andar
Inscrições: R$ 130,00 (Presencial) – R$ 70,00 (On Line)
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357