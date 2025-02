CCPSegNews tem novo Curso sobre o Seguro de RC Transportadores e a Lei 14.599!

O especialista Marcelo Silva, Gestor Comercial e Técnico do Grupo Solo Brasil, que é um dos professores do Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) ministrará esse importante curso para os profissinais que pretendem atualizar seus conhecimentos nessa matéria. Reservem suas inscrições através do e-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br ou pelo WhatsApp: 11 934157357.

I CURSO SEG NEWS DE SEGUROS PARA TRANSPORTADORES – LEI 14.599

ASPECTOS RELEVANTES: NOVAS REGRAS E OBRIGATORIEDADES QUE ERAM FACULTATIVAS…

Professor: Marcelo Silva – Gestor Comercial e Técnico do Grupo Solo Brasil

Datas: 17 e 19 de Março de 2025 – Das 19h30 ás 21h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Quem é Marcelo Silva:

Especialista em Seguros de Transportes de Cargas, é formado em Comércio Exterior pela Universidade Cidade de São Paulo com experiência de 20 anos no Mercado de Seguros. Possui diversos cursos nacionais e

de subscrição pela Swiss RE em Lima – Peru, com atuação em Companhias de Seguros, Empresas de Prestação de Serviços e Corretoras de Seguros. Faz parte da diretoria do

CIST – Clube Internacional de Seguros de Transportes, onde também exerce a função de Professor de Seguros de Transportes.

Possui vasta experiência profissional tendo se destacado em empresas como a ACE Seguradora, AZ Insurance Corretora de Seguros, Alper Seguros, Albatroz MGA, entre outras.

O Curso:

*A Lei 14.599

*Seguro de Responsabilidade Civil para Transportadores;

*Seus deveres, obrigações e mudanças vigentes e obrigatórias .. estão cientes ?

*Principais mudanças atuais que são primordiais para a comercialização e manutenção deste ramo…

