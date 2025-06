CCPSegNews abre inscrições para workshop sobre a nova Lei do Seguro!

Serão 9 horas de apresentação com 06 especialistas em 03 dias – Esse é o segundo evento que o CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News realizará sobre esse importante tema. Teremos paineis com enfase em aspectos

relevantes relacionados à Nova Lei do Seguro (Lei n. 15.040/2024) com um pouco mais de aprofundamento e análise em relação ao primeiro Fórum realizado.

(*) No destaque, a advogada Dra Luiza Perrelli Bartolo, Sócia do escritório BBRR Advogados, que faz sua estréia como palestrante do CCPSegNews!

Reserve sua vaga com desconto até 20 de Junho pelo WhatsApp 11 934157357

WORKSHOP EAD DE DIREITO DO SEGURO – NOVO MARCO LEGAL

A Nova Lei do Seguro – Lei n. 15.040/2024 X Principais mudanças em itens relevantes do Contrato de Seguro.

Datas: 29, 31 de Julho e 04 de Agosto – Das 19h00 às 22h00

Carga Horária: 9 Horas – Com Emissão de Certificado

Inscrições: R$ 180,00 – Pix 11 934157357

INSCRIÇÃO PROMOCIONAL ATÉ 20 DE JUNHO……………R$ 150,00

Realização: Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

Dia 29 de Julho – 19h00 às 22h00

I Painel (19h00 às 20h30): O Contrato de Seguro: Conceito, Definição e Elementos (interesse segurado e risco)

Palestrante: Dra Luiza Perrelli Bartolo, Sócia do escritório BBRR Advogados

II Painel (20h30 às 22h00): Novas Regras do Agravamento do risco.

Palestrante: Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados

Dia 31 de Julho – Das 19h00 às 22h00

III Paine (19h00 ás 20h30): Sinistros, Regulação e Liquidação – Direitos, deveres e prazos das partes envolvidas.

Palestrante: Dra Graziela Velasco – Advogada no escritório Graziela Vellasco Advocacia e Consultoria Jurídica

IV Painel (20h30 às 22h00): Regras Específicas de Seguros de Danos.

Dra Jaqueline Wichineski Santos, Advogada Sócia Proprietária na JWS Advocacia

Dia 04 de Agosto – 19h00 as 22h00

V Painel 19h00 às 20h30): Regras Específicas de Seguros de Vida

Dr. Sandro Raymundo – Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

VI Painel (20h30 às 22h00): Prescrição do Contrato de Seguro.

Palestrante: Dr Thiago Leone Molena, da TLM Advogado

Informações para Inscrições:

Investimento……………………………..R$ 180,00

INSCRIÇÃO PROMOCIONAL ATÉ 20 DE JUNHO – POR R$ 150,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Dados da Inscrição:

Nome Completo (Certificado):

Empresa:

WhatsApp (Inclusão no Grupo do Evento)