Balanço 2025: CCPSegNews consolida protagonismo em formação e debates técnicos no mercado de seguros

O ano de 2025 foi, sem dúvida, um ciclo de fortalecimento e de grandes conquistas para o a Agência Seg News. Ao olharmos para os últimos meses, temos a certeza de que cumprimos nossa missão: fomentar o desenvolvimento técnico do nosso setor.

Através do Centro de Capacitação Profissional Seg News, promovemos fóruns, workshops, jornadas e encontros híbridos que não apenas reuniram a elite intelectual do mercado, mas pautaram os debates mais urgentes da atualidade.

Navegamos desde as transformações regulatórias — com foco total na Nova Lei do Seguro — até a tecnicidade exigida nos ramos de garantias, riscos, transportes e inovação.

Abaixo, apresento um resumo das ações que marcaram a nossa trajetória este ano:

O Início do Ano: Foco Regulatório e Proteção

Iniciamos os trabalhos em fevereiro com o pé direito no III Fórum Seg News EAD de Direito do Seguro. Foi um momento crucial para debatermos a Lei 15.040 (Nova Lei do Seguro), reunindo especialistas para desenhar o novo cenário jurídico que se apresentava.

Em março, nossa agenda foi intensa e diversificada:

Discutimos o futuro da Proteção Veicular & Serviços e seus canais de distribuição.

e seus canais de distribuição. Realizamos, em formato híbrido no Espaço Paulista, o I Seminário Construindo Seguro , focado nas oportunidades da Nova Lei de Licitações.

, focado nas oportunidades da Nova Lei de Licitações. No mesmo dia, aprofundamos a técnica no I Workshop de Lucros Cessantes, abordando regulação e coberturas com precisão.

O Meio do Ano: Transportes, Sinistros e Reconhecimento

Entre abril e maio, mantivemos a régua alta na capacitação técnica:

Tratamos das obrigatoriedades da Lei 14.599 no Curso de Seguros de Transportes de Cargas , com o especialista Marcelo Silva.

, com o especialista Marcelo Silva. Debatemos a nova Portaria da PGFN na V Jornada de Seguro Garantia Judicial .

. Inovamos com o I Fórum de Regulação de Sinistros Patrimoniais, unindo tecnologia e processos.

E, claro, tivemos a honra de realizar a cerimônia do Prêmio Seg News 2025 no Auditório do Instituto de Engenharia, uma noite memorável onde celebramos os profissionais e empresas que fazem a diferença em nossa indústria.

Em julho, dedicamos 9 horas de conteúdo ao vivo no I Workshop de Direito do Seguro – Novo Marco Legal, destrinchando os reflexos da nova lei nos contratos.

Outubro: O Grande Marco Editorial e Técnico de 2025

Outubro foi, sem dúvida, o mês mais emblemático do nosso ano. Além de realizarmos o Curso Básico de Gestão de Riscos e Seguro de Engenharia e o I Congresso Brasileiro de Seguro Garantia — eventos de sucesso absoluto —, tivemos um momento de emoção e realização ímpar.

Durante o nosso Coquetel de Lançamento de Livros, celebramos não apenas obras literárias, mas a materialização do conhecimento que ficará para as próximas gerações. Foi uma noite histórica onde tivemos a honra de entregar ao mercado duas publicações essenciais:

Dicionário Trilíngue de Seguros (Português-Inglês-Espanhol): Uma ferramenta indispensável de 243 páginas que conecta o profissional brasileiro ao mercado global, quebrando barreiras linguísticas. Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil: Uma obra robusta, com 404 páginas, construída a muitas mãos. Tivemos o privilégio de reunir 24 coautores especialistas, verdadeiras referências em suas áreas, para compor o que já nasce como uma “bíblia” do setor.

Ver o auditório cheio, os autores autografando suas obras e a troca de experiências entre os convidados foi a prova de que o mercado segurador valoriza, acima de tudo, a cultura e o saber.

Estamos ansiosos para 2026

Fechamos este balanço com o sentimento de gratidão e a certeza de que o CCPSegNews é, hoje, uma referência incontestável em educação executiva.

Para 2026, nosso compromisso se renova: trazer ainda mais conteúdo, debates de alto nível e oportunidades de networking qualificado.

Um forte abraço,

Ivanildo J. M. Sousa Agência Seg News