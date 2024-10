Corretor de Seguros: a peça-chave que conecta o setor

() Por: Leonardo Freitas – Na nobre missão da indústria de seguros, que visa proteger vidas, famílias, negócios e patrimônios, há um elemento que é peça-chave: o corretor de seguros. Por trás de cada apólice emitida, é esse profissional que se faz presente, disseminando a cultura do seguro na sociedade. Mais do que um vendedor ou consultor, ele é a engrenagem que conecta todo o ecossistema de seguros. Ele estabelece o elo entre as seguradoras e os clientes, sendo o principal canal de distribuição dos produtos e o especialista que leva soluções sob medida para as mais diversas necessidades de proteção. Na Bradesco Seguros, esses profissionais são essenciais para a construção do nosso negócio. Contamos com um esquadrão de cerca de 50 mil corretores, espalhados por todo o Brasil, que representam nossa marca com dedicação e compromisso. Eles são nossos embaixadores, que conhecem as nuances do mercado, dos produtos e das coberturas, e têm a sensibilidade de identificar as demandas dos clientes. A parceria entre seguradora e corretores é a base de uma relação de confiança — um ativo valioso, especialmente em um setor como o de seguros, no qual o produto é intangível e seus benefícios se manifestam no longo prazo. É por isso que, mesmo diante da transformação tecnológica pela qual o mercado vem passando, os corretores continuam desempenhando um papel insubstituível. Somando a sua capacidade de incorporar mudanças, como o uso de ferramentas tecnológicas e inteligência artificial. Contudo, os corretores continuam mantendo o fator humano e o olhar atento, características essenciais para as vendas e a manutenção dos negócios. Assim como o farol guia os navegantes em mares turbulentos, o corretor de seguros orienta as pessoas em momentos de incerteza e risco. Ele oferece segurança e clareza em um ambiente muitas vezes imprevisível, garantindo que seus clientes encontrem o caminho para a proteção e a tranquilidade, mesmo nas situações mais desafiadoras. Neste mês do corretor de seguros, nossa homenagem vai para você, corretor, que leva tranquilidade para tantas famílias e negócios em todo o País. Em um cenário de constantes inovações, temos a certeza de que seguiremos como um time, oferecendo seguros cada vez mais personalizados, com maior agilidade no atendimento e mais eficiência nos processos. A excelência é a nossa marca registrada, e contamos com você para manter esse padrão. A história do seguro no Brasil é construída por muitas mãos, e a dos corretores é, sem dúvida, uma das mais importantes. () Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros