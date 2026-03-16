Conflito no Oriente Médio deixa turistas sem previsão de retorno e Coris estende cobertura gratuitamente

Com cancelamentos e alterações de voos na região, brasileiros recorrem ao seguro viagem para obter suporte durante a crise – A escalada de tensão no Oriente Médio tem impactado diretamente o deslocamento de viajantes que estão na região. Nos últimos dias, cancelamentos e alterações de voos deixaram turistas sem previsão clara de retorno aos seus países de origem, aumentando a busca por suporte e orientação durante a viagem.

Entre os brasileiros que estão no destino, muitos têm recorrido ao seguro viagem para lidar com imprevistos e obter assistência enquanto aguardam a normalização das rotas aéreas.

Diante desse cenário, a Coris, empresa especializada em assistência e seguro viagem com atendimento 24 horas em português, anunciou recentemente, por meio de suas redes sociais, a prorrogação gratuita das apólices para clientes que já estão na região.

De acordo com a empresa, a extensão garante que os viajantes continuem protegidos até conseguirem retornar ao Brasil, mantendo todas as coberturas previstas no plano originalmente contratado.

“Além de prorrogarmos o seguro sem custo adicional, seguimos garantindo integralmente as coberturas do plano até o retorno do viajante ao país, sempre de acordo com as condições gerais do seguro. Nosso objetivo é oferecer tranquilidade em um momento de incerteza”, afirma Taís Mahalem, Socia-Diretora de canais digitais da Coris.

A iniciativa faz parte do protocolo de atendimento da companhia para situações excepcionais que impactam diretamente a mobilidade internacional, como crises geopolíticas e eventos que afetem o funcionamento do transporte aéreo.

Para passageiros que ainda não iniciaram a viagem, também há alternativas. Caso o embarque ainda não tenha ocorrido, o viajante pode solicitar o cancelamento do seguro e receber o valor pago em forma de crédito para utilização em uma próxima viagem. Nesse caso, a solicitação deve ser realizada antes do início da vigência do bilhete atual.

Para solicitar a prorrogação da cobertura ou o cancelamento do seguro, o cliente pode entrar em contato pelo e-mail extensao@coris.com.br ou falar diretamente com o agente de viagem ou corretor responsável pela contratação.

“Nosso time segue mobilizado para acompanhar a situação e prestar todo o suporte necessário aos viajantes. A assistência 24 horas em português continua disponível para orientar e atender nossos clientes em qualquer necessidade durante a viagem”, completa Taís.

Sobre a Coris

A Coris é uma empresa brasileira com quase 40 anos de atuação no mercado de assistência e seguro viagem, reconhecida pela qualidade e confiabilidade de seus serviços. Com atendimento próprio e exclusivo, a companhia oferece suporte 24 horas por dia, em português, para viajantes em qualquer parte do mundo, garantindo agilidade, proximidade e cuidado em momentos decisivos.

A empresa oferece soluções completas para viagens nacionais e internacionais — lazer, negócios, cruzeiros, intercâmbios e esportes — além de coberturas específicas para gestantes, pets e esportistas amadores e profissionais, com cobertura médica para doenças preexistentes em todos os planos. A Coris investe continuamente em tecnologia e excelência médica, contando com profissionais do corpo clínico de hospitais de referência, como o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, e mantém parcerias institucionais com atletas de destaque, como Lucas Chumbo e Bruna Takahashi.

Mais informações: https://coris.com.br/