TV Fenacor entrevista Manuel Matos sobre os avanços do OPIN

A TV Fenacor lançou, nesta terça-feira (15), o quarto episódio de sua série de entrevistas, trazendo uma conversa exclusiva com o 1º vice-presidente da Federação, Manuel Matos, que também é coordenador do Comitê de Open Insurance da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) e conselheiro da Escola de Negócios e Seguros (ENS).

Gravada no estúdio da ENS, no Rio de Janeiro, a entrevista mostra uma visão estratégica e acessível sobre os impactos do Open Insurance na atuação dos Corretores de Seguros e na experiência do consumidor brasileiro.

Ao longo da entrevista, Matos destaca como a implementação do Open Insurance, alinhada ao movimento do Open Finance, está redesenhando o mercado de seguros.

Ele aponta como o novo ecossistema impulsiona a personalização de produtos, amplia a transparência nas ofertas e fortalece o papel consultivo dos corretores, que passam a atuar com base em dados consentidos pelos próprios clientes.

“O Open Insurance é um ecossistema que interliga clientes, corretoras e seguradoras e, ao mesmo tempo, uma infraestrutura que possibilita o compartilhamento consentido de dados entre esses atores sempre em benefício do consumidor”, afirma Matos. Ele ressalta que os corretores que compreenderem e se adaptarem a essa nova realidade estarão melhores posicionados para oferecer valor agregado e ampliar sua relevância no mercado.

Durante a conversa, Matos detalha o estágio atual do OPIN, que avança para a conclusão da segunda fase, voltada ao compartilhamento de dados de apólices, e caminha em direção à fase transacional, que contemplará cotações, endossos, emissões e até mesmo o aviso de sinistro. “É uma construção. Uma infraestrutura que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos para beneficiar todo o ecossistema segurador. Isso vai transformar o mercado para melhor”, afirma.

A entrevista também aprofunda temas como a atuação das SPOCs (Sociedades Processadoras de Ordem do Cliente), a proteção de dados, a segurança digital e os projetos-piloto já em andamento, que prometem facilitar desde a contratação de seguros até a portabilidade de planos de previdência.Matos ainda aborda a integração entre Open Banking e Open Insurance, formando o Open Finance. “A tendência natural é que seja Open Tudo. Esse conceito tende a se difundir por todos os segmentos da economia e da sociedade”, avalia.

O episódio já está disponível no canal da TV Fenacor no YouTube. Acesse neste link: https://www.youtube.com/watch?v=o6uHyMKerpg

Assista, compartilhe e acompanhe as transformações que estão moldando o futuro da distribuição de seguros no Brasil!