Presidente do CCS-RJ é a primeira entrevistada do programa Histórias de Valor

O programa Histórias de Valor faz parte da programação da TV Planos Seguros e é apresentado por Sonia Marra, presidente do CVG-RJ. Um espaço, segundo a apresentadora, para conversar com pessoas que possam inspirar outras pessoas através do seu relato de vida, carreira, sonhos, propósitos e espiritualidade. “São pessoas que tocam o coração e mostram caminhos. Por isso, a nossa primeira entrevistada é uma pessoa muito especial para mim e para o mercado de seguros: querida, conhecida, competente e cheia de garra e força”, explica Sonia.

Fátima Monteiro, por sua vez, reconhece em Sonia Marra “uma amiga e, principalmente, uma batalhadora que como eu entrou no mundo eminentemente masculino do mercado de seguros”. No decorrer do programa ela fez um relato completo de como galgou espaço no mercado de seguros depois de se aposentar do Banerj.

Entre as lutas mais desafiadoras está a que travou com sua filha mais velha, Flávia, que foi diagnosticada com ELA, em 2018, e veio a falecer em maio deste ano. “Nunca perdi a fé. Temos que ter fé e esperança. Agradecia a Deus por ela estar conosco e hoje agradeço a Deus, porque sei que ele caminha com ela”, relatou emocionada. A executiva disse também que enfrenta adversidades desde os quatro anos quando os seus pais se separaram e ela foi para um colégio interno. Mas a experiência só serviu para que Fátima se fortalecesse mais ainda. Fez faculdade de Comunicação trabalhando para pagar a faculdade e chegou a trabalhar numa agência de publicidade, mas fez concurso para o Banerj e passou. Com apenas 18 anos iniciou uma carreira brilhante no banco e depois na seguradora da organização. “Cheguei a dar aulas à noite na Assessoria de Comunicação do banco”.

A experiência profissional na Banerj Seguros, fez com que Fátima se interessasse pelos seguros e decidiu fazer o curso na Funenseg, hoje, Escola de Negócios e Seguros (ENS). “Gostei muito e quando me aposentei resolvi abrir a corretora e começar a atuar no setor. Ninguém sabia trabalhar com seguro garantia, mas eu tinha muita experiência dado ao meu trabalho na Banerj Seguros. Vi que havia um filão neste segmento. Foi uma luta mostrar as seguradoras que podiam trabalhar com os órgãos públicos, mas consegui. Depois resolvi focar em Vida e hoje temos projeto com a Polícia Militar chamado Polícia Protegida. Fazemos palestras sobre o assunto, a minha corretora, a Flanci, está na intranet da PM. Trabalhamos com o SEAP, Bombeiros e Polícia Civil também. Atualmente, abraçamos todos os segmentos de seguro”.

“O seguro é um segmento punjante, tem um PIB magnífico, mas as pessoas não o conhecem, não participam”. Por isso, ela ressalta a importância da atividade do corretor de seguros. “Eu tenho orgulho de ser corretora”.

A líder do CCS-RJ revelou ainda que o Clube desenvolveu um projeto semelhante ao “Jovem Aprendiz”, voltado para o seguro. “Queremos estimular os jovens para abraçar as carreiras do mercado de seguros”, afirmou.

A primeira parte desta entrevista está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=i7A-ZnDpUnc

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ (E) e Sonia Marra, presidente do CVG-RJ (D)

(*) Divulgação