Executivo do Grupo Segna participa de podcast promovido pela Akad Seguros

O AkadCast, podcast da Akad Seguros, marcou presença no segundo dia do CONEC com episódio especial e discutiu a evolução do mercado, a importância do relacionamento e o poder da união entre profissionais. Marina Zanco e Eduardo Tupã receberam o executivo do Grupo Segna e Conselheiro do Grupo A12+, Fábio Izoton.

O executivo iniciou a conversa detalhando como os valores pessoais moldam sua atuação profissional. Ele se define como um profissional que prioriza o entendimento das pessoas acima das formações técnicas. “O que eu mais valorizo hoje é o que a gente faz para entender as pessoas no nosso relacionamento no dia a dia, porque é isso que na nossa profissão como corretor de seguros é o que nos traz clientes. É valorizar o que cada um é e o que tem de melhor. Procuro minimizar os defeitos e valorizar mais as qualidades do ser humano”.

O convidado destacou o orgulho de ser corretor de seguros, ao citar casos em que acompanha a proteção patrimonial de famílias por gerações. “Eu fico feliz, porque eu tenho casos hoje na minha carteira que eu estou na terceira geração da mesma família como meu cliente. Isso é algo que te impacta, que te impressiona, que te dá satisfação por ser corretor de seguros”

Em seguida, Izoton detalhou a formação do Grupo A12, uma holding de corretoras que se diferencia pelo seu modelo de gestão. Os corretores são donos da holding. “A A12 hoje tem cotistas, ou seja, nós somos donos de parte da A12. Ao invés da holding ser dona de nós, nós somos os donos da holding. É um grupo de corretoras de seguros geridos por corretores de seguros.”

O Grupo A12 é uma potência no mercado, com números impressionantes e uma expansão nacional. Atualmente, conta com mais de 207 corretoras parceiras em todo o Brasil. Desde 2023, o A12 já realizou mais de 1 bilhão em vendas de seguros e consórcios. O programa A12 Partners mantém a identidade e marca do corretor local, ao mesmo tempo, possui a relevância de um grande grupo perante as seguradoras

Ao falar sobre o futuro, Izoton afirmou inovação e tecnologia são vitais, mas devem ser encaradas como ferramentas que servem às pessoas. “Inovação é algo inevitável e é impensável um corretor de seguros hoje não se preocupar com inovação. Inovação seja talvez a garantia de perenidade dos nossos negócios. A tecnologia precisa caminhar junto, não adianta ser muito tecnológico se você não tiver preocupação com pessoas.”

