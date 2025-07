Corretores ganham espaço profissional de criação de conteúdo na Porto Seguro

Na última semana, jornalistas do setor de seguros foram convidados a conhecer os estúdios de gravação da Porto Seguro, em São Paulo.

A estrutura surpreende pelo nível profissional e tecnológico, evidenciando mais uma iniciativa da seguradora para fortalecer a relação com os corretores.

O espaço, moderno e completo, estará disponível para uso dos corretores mediante agendamento. A proposta é incentivar a produção de conteúdo de qualidade, apoiando os profissionais que já investem em presença digital e posicionamento como influenciadores do mercado.

Essa ação está alinhada à estratégia da Porto de oferecer soluções práticas, tecnológicas e integradas para seus parceiros. Além dos estúdios, a companhia já disponibiliza o Corretor Online — uma plataforma que reúne ferramentas de CRM, marketing digital, criação de landing pages, materiais impressos, e muito mais.

Outra novidade que promete movimentar o setor é o lançamento da Porto AcedemIA — uma nova frente de capacitação voltada ao uso de inteligência artificial. O nome, inclusive, faz alusão à sigla “IA”, destacando o foco em tecnologia. A plataforma vai oferecer treinamentos sobre como utilizar IA na rotina de vendas, atendimento e produção de conteúdo.

Para a Agência Seg News e a EXB Agency, que já acompanham esse movimento de transformação com projetos como o Canal Única Seguros TV — da Única Corretora de Seguros, com mais de 260 vídeos publicados —, o investimento da Porto é um passo importante na consolidação do corretor como criador de conteúdo e influenciador do setor.