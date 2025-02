Cássio Amaral, sócio do Machado Meyer Advogados, participa do Mesa Redonda do Seguro do CQCS

Cássio Gama Amaral, sócio da área de Bancário, Seguros e Financeiro do Machado Meyer Advogados, foi indicado por jornalistas especializados para participar da próxima edição do Mesa Redonda do Seguro, que acontece nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, às 14h30. Durante a live, transmitida pelo YouTube, Cássio discutirá temas relevantes do mercado de seguros com jornalistas e executivos do setor, esclarecendo dúvidas e analisando tendências. Reconhecido como referência nas áreas de seguros, resseguros, saúde, serviços financeiros e previdência privada, Cássio foi escolhido para integrar o debate, que reúne mensalmente especialistas e líderes do setor selecionados pela imprensa.

Serviço:

Mesa Redonda do Seguro com Cassio Amaral

Data: 27/02 – 14h30

Ao vivo – https://www.youtube.com/@tvcqcs

