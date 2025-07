Boris Ber recebe Luiz Verri para falar sobre seguro garantia no SincorCAST

O programa acontece nesta quinta-feira (03/07), às 10h, pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube – Diante das recentes mudanças regulatórias do seguro garantia, a 30ª edição do SincorCAST vai receber o diretor comercial da Junto Seguros, Luiz Verri, para abordar o impacto deste novo cenário na corretagem de seguros. O programa vai ser transmitido ao vivo, no dia 3 de julho, às 10h, pelo canal da TV Sincor-SP.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, vai conduzir o programa ao lado do suplente da diretoria executiva, Claudemir Machi. Durante a conversa, os corretores ainda poderão conhecer a trajetória profissional de Verri, as inovações que têm sido implementadas pela Junto Seguros, a parceria estratégica com os corretores de seguros e as perspectivas para o futuro do setor.

Além do conteúdo informativo e de debate, o Sincor-SP vai oferecer uma premiação especial aos corretores de seguros associados. Os profissionais que gerarem o Número da Sorte pelo app Sincor Digital vão concorrer a um Kit com mochila, porta-celular, garrafa térmica e uma ecobag. Em caso de dificuldades de acesso, os associados podem entrar em contato com sua Regional ou enviar um e-mail para login@sincorsp.org.br.