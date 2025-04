A edição 57 da Revista da Aconseg-RJ está circulando com muitas novidades

Os números do mercado são alvissareiros, o quadro é animador, e a reportagem da Revista Aconseg-RJ entrou em campo para repercutir este cenário com as seguradoras e operadoras parceiras – Quais as expectativas das companhias para 2025. Será um ano de grande, médio ou pequeno investimento? Quais áreas deverão receber maior aporte? Quais os produtos que prometem “bombar”? Quais serão os maiores desafios do mercado para alcançar números fabulosos, conforme previsão dos especialistas? Vejam o que os executivos disseram na reportagem principal da edição “O que esperar de 2025?”

Já a Universidade Aconseg apresenta uma novidade que promete mobilizar os corretores, colaboradores e profissionais das assessorias fluminenses e das Aconsegs de todo Brasil. Uma grande oportunidade para estudar gratuitamente para os profissionais das assessorias do Estado do Rio de Janeiro e um “descontão” para os profissionais da demais Aconsegs. O objetivo é capacitar através do ensino direcionado a categoria.

Pesquisa – E a inteligência artificial continua no radar das seguradoras. É o que mostra o estudo da KPMG: 81% dos CEOs de seguros consideram IA como prioridade de investimento. A pesquisa mostra ainda que as empresas usam a IA para ajudar a acelerar a análise de dados e para reforçar a segurança cibernética.

Carros elétricos – A frota de carros elétricos no Brasil continua em franca expansão e acena para boas oportunidades para os corretores e para o mercado em geral. Mais de 170 mil carros elétricos foram vendidos no Brasil em 2024, um novo recorde de vendas que representou crescimento de 45% em relação a 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). E os seguros para esse tipo de veículo também cresceu? Qual a tendência para os próximos anos?

A matéria contempla o seguro para bykes e patinetes elétricos. O uso destes veículos tem crescido, abrindo espaço para um novo nicho de seguro. Vamos conhecer como está esse mercado e como funciona este seguro.

Oportunidades – Artigos e colunas atualizando o conhecimento também constam desta edição, como o “atendimento ao cliente”, assinado por Rodrigo Arraes, delivery manager da Varity, que aborda medidas e ações que ajudam as equipes de trabalho a alcançarem serviços de alta qualidade para os clientes.

Ricardo Garrido, presidente do Sincor-RJ, escreve sobre “Desafios e oportunidades para o corretor de seguros em 2025”.

E ainda tem as colunas Auto, Inovação e tecnologia e conteúdo editorial das seguradoras parceiras, além do Painel com notícias sobre as seguradoras e operadoras parceiras e de interesse do mercado de seguros.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.