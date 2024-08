Centralização de processos da SegPartners Brasil apoia desenvolvimento e reduz custos de corretores de seguros

Membros apontam melhorias nos negócios – O mercado de seguros é pujante, arrecadou mais de R$ 380 bilhões no último ano, e até por conta dessas oportunidades a competitividade na corretagem de seguros é alta. Atualmente, existem mais de 44 mil empresas corretoras de seguros espalhadas por todo o Brasil. Somente no Estado de São Paulo, são quase 19 mil, somado aos corretores que atuam como pessoas físicas, são 40 mil profissionais atuando no mercado paulista, de acordo com levantamento da Fenacor.

Para uma atuação bem-sucedida é fundamental ter conhecimento técnico e de mercado, além de entendimento sobre gestão de negócios, pessoas, contabilidade, entre outras áreas. Por isso, para grande parte dos profissionais, a melhor solução para lidar com esses desafios está na formação de boas parcerias.

A SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB) reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras. As empresas de corretagem de seguros executam processos semelhantes, independentemente do mercado em que atuam ou das características de segmentos de seguros em que são especializados, por isso, a empresa criou a Central de Serviços Compartilhados, em que os corretores adquirem um pacote com os serviços utilizados: emissão, conciliação, cobrança, sinistros, sistemas, além da força comercial junto às seguradoras e clientes etc. Ao centralizar as tarefas administrativas e operacionais que consomem grande parte do tempo dos corretores de seguros, eles podem explorar todo o seu potencial em vendas, negociação e gestão.

“Qualquer corretor precisa prospectar novos clientes, ou vender novos produtos aos clientes que já possui, fazendo contatos, processos de cotação, negociação, e, ao fechar, o negócio ainda atuam no pós-venda. Cuidamos da parte operacional burocrática para que o corretor possa pensar em seu negócio e fechar novos contratos”, afirma Paulo Rogério dos Santos, presidente da SegPartners Brasil. “Automatizando e centralizando toda a parte operacional, liberamos o corretor para a comercialização, reduzindo seus custos operacionais e demais contingências”, defende.

Exemplo claro da liberação das tarefas, Luca Pirani, gestor da Pirani Corretora de Seguros, entrou para a SegPartners Brasil em 2017, após participar de uma viagem de incentivo de uma seguradora e conhecer um corretor que contou sobre a centralização em um backoffice único. A Pirani tinha, na época do ingresso na SPB, 25 colaboradores em regime CLT, e o gestor vislumbrou a possibilidade de enxugar sua estrutura. “Atualmente tenho apenas um colaborador CLT para tratar das tarefas operacionais que são feitas pela SegPartners, e investi o recurso dos antigos funcionários em vendedores pessoas jurídicas. Ou seja, redirecionei meus recursos para vender mais”, conta. “No processo de redução de despesas, fomos descobrindo que havia potencial de lucros, somente ao reduzir as despesas administrativas. Acredito tanto no projeto que me tornei sócio acionista da empresa, já fiz parte da diretoria, e hoje atuo no Conselho, além de sempre indicar amigos corretores”.

Com a SegPartners, Luca Pirani ganhou força para competir no mercado. “Com a ajuda dos colegas do grupo, consegui levar uma proposta estruturada e fechar os seguros de uma empresa de caminhões de cimento com 10 mil funcionários, em um ramo de seguros que não atuava, me tornando hoje especialista”, cita.

Outro exemplo emblemático aconteceu com o corretor de seguros Fernando Gonçalves, da FG Corretora de Seguros. Em 2021 ele montou uma operação estruturada em Jundiaí, a FG Jundiaí, que demandaria um volume grande de conversão de negócios, e, junto com o grupo da SegPartners, encontraram ferramentas que atendessem essa demanda. “Inclusive, para convencer os diretores da empresa a fechar o negócio, utilizamos a estrutura do escritório da SegPartners para fazer a apresentação, possibilitando apresentar todo um suporte para a operação, e ter um projeto de sucesso”, relata. “Certamente essa parceria e a estrutura que a SegPartners possui contribuíram muito para o sucesso e crescimento do grupo”, garante o gestor.

Foto (E/D): Os corretores de seguros Fernando Gonçalves e Luca Pirani