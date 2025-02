CCPSegNews tem novos eventos: Proteção Veicular, Transportes de Cargas, Locução, Garantia e Lucros Cessantes

Confira a relação de cursos e eventos que serão realizados em março. Informações e inscriçõs pelo nosso WhatsApp: 11 934157357 ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Ou no site da Agência Seg News

Agenda de Eventos: https://agenciasegnews.com.br/agenda/

I SEMINÁRIO SEG NEWS DE PROTEÇÃO VEICULAR & SERVIÇOS

Perspectivas com a Regulamentação e os Canais de Distribuição

Data: 12 de março de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 70,00

I CURSO SEG NEWS DE SEGUROS PARA TRANSPORTADORES – LEI 14.599

ASPECTOS RELEVANTES: NOVAS REGRAS E OBRIGATORIEDADES QUE ERAM FACULTATIVAS…

Professor: Marcelo Silva – Gestor Comercial e Técnico do Grupo Solo Brasil

Datas: 17 e 19 de Março de 2025 – Das 19h30 ás 21h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

SEG NEWS LIVE – PARA SE COMUNICAR BEM!

Plataforma GoogleMeet – Data: 14 de Março de 2025 – 19h00

Com os locutores e professores:

Alexandre Gomes – Kiss FM SP e SENAC

Kiko Bernardone – Rádio Atlântica FM e SENAC

Inscrições Grátis

I SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO – GARANTIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Impactos e Oportunidades no Seguro Garantia com a Nova Lei de Licitações

Data: 27 de março de 2025 – Das 9h00 ás 12h30

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

E On Line na Plataforma GoogleMeet

Evento Presencial: 220,00

*A partir de 02 inscrições……………..R$ 200,00 (Cada)

Evento On Line (Plataforma GoogleMeet): R$ 150,00

*A partir de 02 Inscrições…………….R$ 130,00 (Cada)

Formas de Pagamento:

Pix: 11 934157357 ou Boleto

I WORKSHOP SEG NEWS DE SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

Conceitos Básicos, Coberturas e Regulação de Sinistros

Data: 27 de Março de 2025 – Da 14h30 ás 18h00

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

Também pela Plataforma GoogleMeet

Inscrições Presenciais: R$ 170,00

*A partir de 02 inscrições……………..R$ 150,00 (Cada)

Inscrições On Line (Plataforma GoogleMeet): R$ 110,00

*A partir de 02 Inscrições…………….R$ 90,00 (Cada)