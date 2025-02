CCPSegNews promoverá Workshop sobre Lucros Cessantes no dia 27 de março em SP!

O evento está agendado nos formatos presencial e on line (híbrido) e contará com apresentações de três especialitas no tema.

Confira o programa e faça a sua inscrição através do nosso WhatsApp: 11 934157357

I WORKSHOP SEG NEWS DE SEGUROS DE LUCROS CESSANTES

Conceitos Básicos, Coberturas e Regulação de Sinistros

Data: 27 de Março de 2025 – Da 14h30 ás 18h00

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

Também pela Plataforma GoogleMeet

Inscrições Presenciais: R$ 170,00

*A partir de 02 inscrições……………..R$ 150,00 (Cada)

Inscrições On Line (Plataforma GoogleMeet): R$ 110,00

*A partir de 02 Inscrições…………….R$ 90,00 (Cada)

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357 ou Boleto

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e do CCPSegNews

Programa:

I PAINEL (14h30 ás 16h00) O Seguro de Lucros Cessantes: Coberturas e Cláusulas Complexas

Palestrante: Raphael Grinberg – Claims Manager na Gallagher Brasil Seguros

Debatedores:

Lari José Dias – Diretor da Fórum Consultoria de Seguros

Renan L. Sperb – Diretor da Fórum Consultoria de Seguros

Coffe Break (16h00 ás 16h30)

II PAINEL (16h30 ás 18h00) Aspectos relevantes na Regulação de Sinistros de Lucros Cessantes

Palestrantes:

Lari José Dias – Diretor da Fórum Consultoria de Seguros

Renan L. Sperb – Diretor da Fórum Consultoria de Seguros

Debatedor: Raphael Grinberg – Gerente de Sinistros da Gallagher Brasil

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

WhatsApp:

E-mail: