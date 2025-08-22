CCPSegNews fecha parceria com o especialista Norberto Barros para Cursos de Seguro de Riscos de Engenharia!

Inscrições Abertas – O Centro de Capacitação Profissional Seg News já está com as inscrições abertas para a primeira turma do Curso Básico On Line de Gestão de Riscos e Seguro de Engenharia
com o experiente Norberto Barros. Confira as informações e reserve a sua vaga…
Inscreva-se pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
Ou WhatsApp: 11 93415-7357
CURSO BÁSICO ON LINE DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO DE ENGENHARIA
Data: Dias 07 e 09 de Outubro – Das 18h30 ás 20h30
Apresentação: Professor Norberto Barros
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Quem é Noberto Barrros:
Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.
Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.
Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014
Programa do Curso:
Dia 07 de Outubro (18h30 ás 20h30):
– Seguros de riscos de Engenharia – histórico
– Modalidade e caracterização
– Estrutura da Apólice e hierarquia das cláusulas
– Conceitos Básicos e Objetivo do Seguro
– Bens Seguráveis
– Riscos cobertos – Cobertura Básica
Dia 09 de Outubro (18h30 ás 20h30):
– Coberturas Adicionais
– Principais riscos Excluídos
– Como chegar na Importância Segurada (LMI)
– Aplicação de Franquias
– Indenização
– Noções Básicas de Indenizações e exemplos de sinistros cobertos ou não cobertos
Inscrições:
Preço: 190,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Dados:
Nome:
Empresa:
E-mail:
WhatsApp (Para o Grupo do Curso – Envio de links das aulas e apresentações)