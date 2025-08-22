CCPSegNews fecha parceria com o especialista Norberto Barros para Cursos de Seguro de Riscos de Engenharia!

Inscrições Abertas – O Centro de Capacitação Profissional Seg News já está com as inscrições abertas para a primeira turma do Curso Básico On Line de Gestão de Riscos e Seguro de Engenharia

com o experiente Norberto Barros. Confira as informações e reserve a sua vaga…

Inscreva-se pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Ou WhatsApp: 11 93415-7357

CURSO BÁSICO ON LINE DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO DE ENGENHARIA

Data: Dias 07 e 09 de Outubro – Das 18h30 ás 20h30

Apresentação: Professor Norberto Barros

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Quem é Noberto Barrros:

Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.

Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.

Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014

Programa do Curso:

Dia 07 de Outubro (18h30 ás 20h30):

– Seguros de riscos de Engenharia – histórico

– Modalidade e caracterização

– Estrutura da Apólice e hierarquia das cláusulas

– Conceitos Básicos e Objetivo do Seguro

– Bens Seguráveis

– Riscos cobertos – Cobertura Básica

Dia 09 de Outubro (18h30 ás 20h30):

– Coberturas Adicionais

– Principais riscos Excluídos

– Como chegar na Importância Segurada (LMI)

– Aplicação de Franquias

– Indenização

– Noções Básicas de Indenizações e exemplos de sinistros cobertos ou não cobertos

Inscrições:

Preço: 190,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Dados:

Nome:

Empresa:

E-mail:

WhatsApp (Para o Grupo do Curso – Envio de links das aulas e apresentações)