Aon expande modelagem de catástrofes na América Latina com implementação do Oasis Framework

Empresa reforça compromisso com modelagem de código aberto para aprimorar decisões de risco para os clientes – Impact Forecasting e ERN apoiam o Oasis Loss Modeling Framework para aumentar a transparência na modelagem de riscos na América Latina

São Paulo, DEZEMBRO de 2025 – A Aon plc (NYSE: AON), firma líder global em serviços profissionais, anunciou hoje que sua equipe de Impact Forecasting está utilizando o Oasis Loss Modeling Framework (Oasis LMF) para disponibilizar, aos clientes, os modelos de catástrofes da América Latina desenvolvidos pela ERN.

A América Latina está se tornando um foco estratégico para resseguradoras que buscam diversificação de portfólio. Embora a região enfrente riscos climáticos, seu perfil de catástrofes — com mais terremotos do que furacões — oferece um equilíbrio único para portfólios globais.

O Oasis LMF passa a suportar um conjunto ampliado de modelos de catástrofes da América Latina produzidos pela ERN (Evaluación de Riesgos Naturales) dentro da plataforma ELEMENTS do Impact Forecasting, enfatizando o apoio da Aon a iniciativas de código aberto que visam democratizar a modelagem de catástrofes e ampliar as opções para além do cenário tradicional de fornecedores. Isso se soma aos modelos do Impact Forecasting já disponíveis no Oasis LMF, incluindo tempestades de vento e tempestades covectivas severas na Europa, enchentes no Canadá, enchentes na Europa, enchentes na Tailândia e modelos de explosão de Manhattan.

À medida que a volatilidade impulsionada pelo clima e as exigências regulatórias se intensificam, seguradoras enfrentam pressão para garantir que sua visão de risco seja robusta e adaptável. Ao apoiar o Oasis, o Impact Forecasting permite que (re)seguradoras assumam maior controle sobre seus modelos de risco de catástrofes, utilizando a capacidade de customização dos modelos para gerar novos insights e tomar decisões mais informadas sobre risco e capital. Essa abordagem reconhece as características únicas das exposições de (re)seguradoras e possibilita análises e precificações de risco mais precisas.

No trabalho com clientes, o Impact Forecasting atua tanto como provedor de modelos – apoiando iniciativas do setor como os Open Data Standards – e como provedor de tecnologia. Por meio da plataforma ELEMENTS, os usuários podem acessar não apenas os modelos do Impact Forecasting, mas também integrar modelos de fornecedores terceirizados ao fluxo de trabalho. Essa abordagem colaborativa oferece aos clientes flexibilidade para acessar, comparar e combinar uma ampla variedade de modelos, proporcionando uma visão holística do risco.

Adam Podlaha, líder global do Impact Forecasting da Aon, comentou: “a Aon reconhece que os clientes precisam acessar dados e modelos de catástrofes por meio de seus sistemas e plataformas preferidos. Com nossa colaboração com o Oasis LMF e conversas positivas com fornecedores de software e modelos, seguimos buscando as melhores soluções e ampliando a gama de modelos que oferecemos para ajudar nossos clientes a quantificar riscos de catástrofes. Nossa abordagem reflete o compromisso contínuo da Aon com inovação, transparência e capacitação dos clientes no mundo em evolução da gestão de riscos de catástrofes.”

Paula Ferreira, CEO de Resseguros para a América Latina na Aon, acrescentou: “riscos emergentes e áreas de subseguro estão impulsionando oportunidades de crescimento lucrativo para nossos clientes na América Latina, mas para aproveitá-las, as (re)seguradoras precisam compreender claramente suas potenciais exposições. Nesse sentido, esses modelos adicionais da ERN nos permitem fornecer avaliações cada vez mais precisas, soluções personalizadas e um serviço excepcional aos clientes, contribuindo para melhores decisões de negócios.”

O Impact Forecasting permite que seguradoras ajustem modelos de catástrofes ao seu risco específico, utilizando seus próprios dados de sinistros e exposições para refinar funções de dano e vulnerabilidade com base em perdas históricas. Por exemplo, o modelo de tempestades convectivas severas (SCS) nos EUA – um dos mais atualizados disponíveis – permite a criação de curvas de vulnerabilidade personalizadas para representar melhor os portfólios individuais. Além disso, usuários podem acessar dados de risco e eventos do modelo, aumentando a transparência e o entendimento dos componentes do modelo e ajudando clientes a fortalecer a confiança em suas modelagens.

Além do setor de seguros, o compromisso da Aon com modelagem aberta se estende à redução de riscos de desastres e ao financiamento de riscos para clientes do setor público e corporativo. Isso inclui seu papel como membro fundador do Insurance Development Forum, no qual o Impact Forecasting contribuiu com cenários de uso gratuito no Oasis LMF e forneceu conjuntos de eventos para tufões e terremotos para o Oasis Risk Explorer. A equipe também colaborou com bancos de desenvolvimento em diversos projetos, incluindo o desenvolvimento de modelos multiperigos para Vietnã e Nepal.

