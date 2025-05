XP lança campanha de cashback em seguro de vida com benefício de até R$ 2.000

Promoção é válida de 1º de maio a 15 de junho para clientes da XP ou da Rico – A XP Seguros e Previdência, corretora de seguros da XP, anuncia uma nova campanha de incentivo à contratação de seguros de vida, oferecendo cashback de até R$ 2.000 por CPF. A ação é válida para contratações realizadas entre os dias 1º de maio e 15 de junho de 2025, e busca ampliar o acesso dos brasileiros a soluções de proteção financeira.

A campanha é válida tanto para novos quanto para atuais clientes da XP ou da Rico e oferece o reembolso do valor correspondente à primeira parcela mensal do seguro contratado — ou da fração mensal, no caso de pagamento anual —, sendo excluídas as contratações com pagamento único. O cashback, limitado ao valor máximo de R$ 2.000 por CPF, será creditado diretamente na conta digital do cliente até 30 de agosto de 2025.

Além de contratar um seguro de vida no prazo de vigência da campanha e manter uma conta digital ativa na XP ou Rico até a data de pagamento do cashback, é necessário realizar o pagamento da primeira parcela até o dia 30 de junho de 2025 e estar com a conta regularizada junto à XP.

“Acreditamos que contratar um seguro de vida é um ato de tranquilidade emocional para a família, além, é claro, de atender ao planejamento de longo prazo”, afirma Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros e Previdência. “Essa campanha integra a nossa estratégia de fomentar a educação financeira e a cultura de proteção patrimonial de forma consciente e acessível”, completa.

Sobre a XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Prova disso, é o reconhecimento público obtido ao vencer, pelo sexto ano consecutivo, a categoria melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo, na premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pelo jornal Folha de S. Paulo. Para mais informações, acesse o site XP: xp.com.br

Foto: Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros e Previdência