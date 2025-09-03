Tokio Marine promove descontos de até 60% durante a Mês do Cliente

Entre os dias 08 a 30 de setembro, a Seguradora oferecerá descontos para novos negócios e renovações de congêneres em diversos produtos – Com o objetivo de fomentar os negócios de seus Corretores e Assessorias, a Tokio Marine planejou uma grande ação de vendas para a Mês do Cliente, entre os dias 08 e 30 de setembro.

Nesse período, será possível adquirir Seguro Viagem com 60% off e o Seguro Residencial poderá ser contratado com até 30% de desconto, válido para seguros novos e renovação de outras congêneres.

Já o Empresarial terá até 15% de desconto e comissão de até 40% para os Parceiros de Negócios, válido para novas apólices e renovações de outras seguradoras. Os Seguros E&O e Cyber também irão contar com até 10% off para novas contratações e renovações de congêneres.

Os produtos RD Equipamentos e Placa Solar terão descontos de até 30%, válidos para novas apólices e renovação de outras congêneres. Além disso, como condição especial, a Companhia oferecerá comissão aos Corretores de até 20% para Placa Solar e até 25% para demais equipamentos.

Dessa vez, o Mês do Cliente também irá contemplar os produtos Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras, com até 30% off e comissão para o Corretor de até 25%.

Além disso, de 08 a 14 de setembro, o cliente poderá contar ainda com até 10% de desconto para todos os produtos de Auto Individual (Carro, Moto, Utilitário Carga e Caminhão), válido para novas contratações.

Mais informações e condições podem ser acessadas no site da Companhia.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em agosto de 2023 e novamente em outubro de 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.