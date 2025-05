Seguralta leva franqueados a destinos de tirar o fôlego

Na Seguralta, maior rede de franquias de seguros do Brasil, valorização do esforço individual é levado a sério. Prova disso é a campanha Corrida dos Campeões, que anualmente leva franqueados a destinos nacionais e internacionais como forma de premiar o desempenho de quem atinge metas estratégicas de comissão e crescimento. A campanha não é uma competição entre franqueados e sim um estímulo de superação individual.

No ano passado, os vencedores embarcaram para Santiago e Valle Nevado, no Chile, e para o Resort The Westin, em Porto de Galinhas (PE). Agora m maio, os premiados viveram uma experiência em Cartagena, na Colômbia, enquanto outros já estão de olho no segundo semestre, que terá como destino o exclusivo Club Med Trancoso, na Bahia.

Um só espírito de superação

A Corrida dos Campeões oferece dois tipos de premiação: uma viagem internacional e uma nacional. A divisão permite que franqueados em diferentes fases da operação se sintam motivados e capazes de conquistar sua vaga — seja qual for o tempo de casa ou o porte da unidade.

“A cada edição, vemos franqueados estreantes batendo as metas e garantindo sua primeira viagem com a Seguralta. Isso mostra que, com foco e apoio, todos têm chance”, afirma Gustavo Zanon, CEO da Seguralta.

Além do reconhecimento, os encontros promovidos durante as viagens fortalecem a cultura da empresa, promovem networking e criam conexões poderosas entre os franqueados. Os depoimentos dos participantes mostram o impacto real da campanha na motivação e no senso de pertencimento. ” Passa um filme na minha cabeça: saí de operador de empilhadeira para empresário. Tomar essa decisão mudou minha vida”, relatou franqueado Adriano de Feira de Santana – Bahia.

Mais do que uma ação de incentivo, a Corrida dos Campeões se tornou parte do DNA da rede, impulsionando crescimento sustentável, engajamento e resultados consistentes. “Poder reconhecer os franqueados, ver eles crescerem e conquistarem seus sonhos é muito gratificante”, conclui Reinaldo Zanon, presidente da Seguralta e CEO do grupo Zanon.

Sobre a Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes. Para mais informações sobre franquias ou cotações, acesse http://www.seguralta.com.br.