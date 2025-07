São Cristóvão Saúde reforça a importância da higiene bucal em campanha preventiva

A saúde bucal vai muito além do sorriso, podendo impactar diretamente em órgãos vitais do corpo humano. Pensando nisso, o Grupo São Cristóvão Saúde promoveu uma campanha preventiva e educativa, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da higiene bucal para evitar o surgimento de doenças graves, como problemas cardíacos, descontrole do Diabetes e infecções pulmonares.

Com o slogan “Sua boca também fala do seu Coração”, a ação gratuita atendeu mais de 460 beneficiários e comunidade em geral, por meio dos profissionais do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), que ofereceram orientações valiosas sobre práticas simples e hábitos diários que fazem toda a diferença para manter a vida em movimento.

De acordo com o Journal of Dental Research, 87% das pessoas realizam a higiene bucal de forma incorreta, causando problemas como mau hálito, desgaste do esmalte dos dentes e acúmulo de bactérias. A campanha presencial, realizada no Centro Ambulatorial Américo Ventura (CAAV I) e Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS I) entre os dias 23 e 27 de junho, incluiu orientações sobre a escovação correta, o uso do fio dental e visitas regulares ao dentista, além dos cuidados específicos para pacientes com Diabetes, uma vez que gengivite e periodontite podem agravar a doença. Na oportunidade, a aferição da pressão arterial também foi realizada pela equipe assistencial do CAIS.

Além da ação nas unidades, o Grupo falou sobre o tema em suas redes sociais, abordando tópicos como cuidados com próteses dentárias, principais causas de sensibilidade nos dentes, alimentos que contribuem para a saúde bucal e a relação entre halitose e problemas gástricos.

“Saúde começa pela boca e, por meio de ações significativas como esta, buscamos incentivar a população a adotar hábitos que promovam não apenas sorrisos mais saudáveis, mas também longevidade e qualidade de vida. Afinal, um sorriso saudável reflete diretamente a saúde e o bem-estar do corpo”, alertou o presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde e presidente da Santa Casa de Francisco Morato, engº Valdir Pereira Ventura.

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde

Administrado pela Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde possui 10 Unidades de Negócio, que englobam: Hospital e Maternidade, Plano de Saúde, Centros Ambulatoriais, Centro Cardiológico, Centro Laboratorial (CLAV), Centro Endogástrico (CEGAV), Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS I e II), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP Dona Cica) e Filantropia. Referência em saúde, na cidade de São Paulo, a Instituição completou 113 anos em dezembro de 2024. O Grupo promove uma grande modernização e expansão em sua estrutura física e tecnológica, investindo em equipamentos, certificações e profissionais qualificados. Atualmente, o complexo hospitalar conta com 309 leitos, além de oito Centros Ambulatoriais, que realizam milhares de consultas, proporcionando qualidade assistencial às mais de 165 mil vidas do Plano de Saúde e 28 mil vidas do Plano Odontológico.

O Grupo São Cristóvão Saúde tem como Presidente/ CEO o Engº Valdir Pereira Ventura, responsável pelas Unidades de Negócio e, desde 2007, atuando à frente das decisões Institucionais.