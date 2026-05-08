Quem cuida de quem cuida? A exaustão materna vira alerta nacional no Mês das Mães

Campanha do Grupo MAG oferece 10 mil atendimentos psicológicos gratuitos – Milhões de mães brasileiras sustentam financeiramente seus lares, cuidam dos filhos, administram rotinas intensas e seguem sendo vistas como símbolo permanente de força e dedicação. Mas, por trás dessa imagem, cresce uma realidade silenciosa: cansaço extremo, sobrecarga emocional, culpa constante e falta de acolhimento. Em um país onde quase metade dos lares já é liderada por mulheres, o esgotamento materno deixou de ser um desafio individual e passou a representar uma questão social urgente.

Em um cenário em que 90% das mães que trabalham relatam exaustão física e mental, segundo pesquisa realizada pela B2Mommy e pela Kiddle Pass, o Grupo MAG lança uma ação nacional para lembrar que quem cuida também precisa ser cuidada. Como parte de sua campanha especial de Dia das Mães, a companhia vai oferecer 10 mil vagas para atendimentos psicológicos gratuitos e online a mulheres de todo o país que vivenciam a maternidade em suas múltiplas formas. Cada participante poderá realizar até seis sessões, ao longo de 90 dias, com acesso totalmente digital.

A iniciativa contempla mães biológicas, adotivas, solo, maduras, empreendedoras, cuidadoras e mulheres que exercem a maternidade em diferentes contextos. O objetivo é acolher histórias reais, ampliar o acesso à saúde emocional e trazer visibilidade a um tem a cada vez mais urgente: o esgotamento materno.

Ao final do ciclo de atendimentos, as participantes também terão acesso gratuito a uma consultoria de planejamento financeiro com especialistas em proteção financeira da MAG, ampliando o cuidado para dimensões práticas da vida cotidiana, como organização financeira, proteção familiar e planejamento de futuro.

Inscrições e acesso

A partir do dia 10, as interessadas poderão realizar cadastro online na página da ação (vida.mag.com.br/diadasmaes/). Após a inscrição, receberão em até 72 horas as orientações para agendamento das sessões. O benefício poderá ser utilizado até 31 de agosto de 2026.

Campanha amplia debate sobre maternidade real

A campanha também contará com uma estratégia digital liderada por influenciadoras de diferentes perfis e regiões do país, ampliando a identificação e o alcance da mensagem. O projeto reunirá ainda mães pretas, mães lésbicas, mães maduras, mães empreendedoras, micro e nano influenciadoras de diferentes territórios, reforçando que não existe uma única forma de viver a maternidade no Brasil.

Com o mote “Onde existe cuidado de mãe, existe cuidado de MAG”, a campanha propõe uma reflexão necessária: se tantas mães sustentam emocionalmente suas famílias, quem acolhe essas mulheres quando elas precisam?

Para Carol Vieira, diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG, a iniciativa se conecta com a própria trajetória de vida das mães. “Ser mãe é viver o cuidado em estado permanente. E, muitas vezes, quem acolhe todo mundo acaba não encontrando espaço para ser acolhida também. Quando a MAG decide transformar essa campanha em suporte emocional real, ela reconhece uma verdade importante: cuidar de mães também é uma forma de proteger famílias inteiras.”

“Hoje, as pessoas esperam que as marcas participem das conversas da sociedade de forma mais transparente, sensível e próxima da vida como ela acontece. Essa campanha é o presente que toda mãe quer, mas talvez nem saiba pedir. Ela nasce justamente desse olhar: entender as dores silenciosas dessas mulheres e transformar cuidado em acolhimento, apoio emocional e presença no dia a dia de quem quase sempre coloca todos à frente de si mesma”, afirma Simone Cesena, diretora de marketing do Grupo MAG.

Para Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, a iniciativa traduz o propósito histórico da companhia de proteger pessoas em momentos decisivos da vida.

“Quando observamos que milhões de mulheres vivem uma rotina marcada por exaustão e excesso de responsabilidades, entendemos que era preciso ir além da homenagem tradicional. Queríamos criar uma ação com impacto real. Cuidar também significa escutar, acolhere oferecer suporte concreto. Essa campanha nasce desse olhar humano e do compromisso da MAG com as famílias brasileiras.”

Contexto social

O movimento acompanha transformações importantes no país. Dados do IBGE mostram que a proporção de mulheres responsáveis pelos domicílios brasileiros passou de 38,7% em 2010 para 49,1% em 2022, o equivalente a 36 milhões de lares. Nas favelas, esse protagonismo é ainda maior: 56,8% das residências estão sob liderança feminina.

Mais do que uma campanha de Dia das Mães, a iniciativa busca ampliar uma conversa urgente sobre saúde mental, sobrecarga invisível e valorização de quem sustenta tantas famílias todos os dias.

Sobre o Grupo MAG

O Grupo MAG é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e se posicionando como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro pelo Great Place to Work 2025 e, no Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon atua em diferentes frentes, incluindo seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.