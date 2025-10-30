PROAUTO realiza campanha “Proteção de Outro Mundo” e sorteará kits exclusivos para seus associados

Participantes serão premiados com conjuntos de itens automotivos e personalizados; sorteio ocorre em 7 de novembro- A PROAUTO está movimentando o mercado com a campanha “Proteção de Outro Mundo”, que garante aos associados novos e antigos a chance de ganhar um kit anti-susto completo. A ação, vigente desde o início de outubro, reforça o compromisso da empresa em valorizar a confiança e a fidelidade de quem protege seu veículo com a marca.

Serão cinco ganhadores, definidos por sorteio no dia 7 de novembro de 2025. Cada um receberá um conjunto especial com aspirador de pó portátil, calibrador de pneu digital, odorizador temático, lanterna de emergência LED, flanela personalizada PROAUTO e chaveiro multifuncional. Todos os associados ativos já participam automaticamente, sem necessidade de inscrição.

Segundo Letícia Ramos, diretora da PROAUTO e da Velox, a iniciativa reforça a cultura de cuidado e proximidade que guia a empresa. “A campanha é uma forma leve e divertida de retribuir quem confia na PROAUTO. Mais do que sorteios, buscamos criar experiências que fortaleçam a relação com nossos associados e reforcem nosso compromisso com um atendimento humano e transparente”, afirma Letícia.

Com 18 anos de atuação em todo o país, a PROAUTO se destaca pela agilidade nas indenizações, transparência nas relações e atendimento humanizado. A campanha “Proteção de Outro Mundo” é mais um exemplo de como a associação patrimonial mutualista transforma o cuidado em experiências que fazem a diferença no dia a dia de seus associados.

O sorteio oficial acontece no dia 7 de novembro de 2025, e o regulamento completo pode ser conferido nas redes sociais da PROAUTO.