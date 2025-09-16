MetLife publica relatório anual de sustentabilidade destacando esforços para gerar valor no mundo

O relatório detalha exemplos de como a MetLife usa a inovação para impulsionar a inclusão por meio de seus produtos e serviços, como o MetLife Xcelerator na América Latina

A MetLife, Inc. (NYSE: MET) divulga seu Relatório de Sustentabilidade de 2024, detalhando como a empresa continua a viver seu propósito, entregar valor às suas partes interessadas e cumprir seus compromissos de negócios.

O propósito da MetLife – Sempre com você, construindo um futuro mais seguro – orienta sua estratégia e reflete a promessa fundamental que faz a seus colaboradores, clientes, comunidades e acionistas. Alinhada à estratégia de negócios da MetLife, a sustentabilidade na MetLife significa gerenciar os negócios de forma responsável e gerar valor a longo prazo para suas partes interessadas.

“As ações que tomamos como parte de nossos esforços de sustentabilidade continuam a nos ajudar a atender às necessidades e expectativas em evolução das nossas partes interessadas. Para nossos clientes na América Latina, sustentabilidade significa expandir o acesso a serviços financeiros de maneira inclusiva e acessível. Por meio de iniciativas como o MetLife Xcelerator, estamos criando soluções de seguro embarcado que ajudam as pessoas a viver com mais confiança financeira todos os dias”, disse Eric Clurfain, Presidente Regional para a América Latina.

No Brasil, a MetLife continua a fortalecer seu compromisso com a sustentabilidade por meio de iniciativas que vão desde esforços de restauração ambiental até produtos inovadores projetados para promover a saúde e o bem-estar. O Relatório de Sustentabilidade de 2024 da MetLife inclui os seguintes destaques:

Melhora da saúde e bem-estar: Fornecimento de cobertura odontológica abrangente no Brasil que oferece uma rede completa com mais de 22.000 profissionais especializados para consumidores de baixa e média renda.

Proteção da natureza e biodiversidade: Na região de Nazaré Paulista, no Brasil, a MetLife e a MetLife Foundation plantaram 500 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica ameaçadas de extinção.

Fornecimento de auxílio em desastres: Após as enchentes de 2024, a MetLife Foundation doou para a Associação Prato Cheio, que forneceu aos impactados e desabrigados alimentos e água, bem como outras necessidades como kits de higiene, roupas e ração animal.

O Relatório de Sustentabilidade de 2024 também detalha como a MetLife está criando valor sustentável a longo prazo para suas partes interessadas ao:

Obter reconhecimento pela primeira vez entre os 25 Melhores Lugares para Trabalhar da Fortune World ™ por seus esforços para criar ótimos locais de trabalho e impactar positivamente pessoas e comunidades em vários países.

Alcançar US$62,2 bilhões em investimentos responsáveis totais na Conta Geral da MetLife, com foco nas áreas principais de investimentos em infraestrutura, investimentos verdes, títulos municipais, moradias populares e investimentos de impacto.

Doar US$2,6 milhões em subsídios desde 2023, por meio do Programa de Subsídios de Impacto Comunitário da MetLife Foundation para 84 organizações sem fins lucrativos que fornecem serviços essenciais a 650.000 pessoas de baixa renda em locais onde a MetLife tem presença.

Desenvolver e expandir soluções inovadoras e inclusivas para ajudar as pessoas a acessar proteção financeira, cuidados e ferramentas, inclusive por meio da plataforma MetLife Xcelerator na América Latina. O MetLife Xcelerator integra soluções de seguro nos produtos e serviços de parceiros, como bancos digitais, carteiras digitais, plataformas de e-commerce, varejistas e instituições financeiras tradicionais, para criar uma experiência de seguro totalmente digital e personalizada.

Completar mais de 500.000 horas de voluntariado globalmente desde 2020, com 179.000 horas voluntariadas em 38 mercados somente por funcionários da MetLife em 2024.

Para ler o Relatório de Sustentabilidade de 2024 e saber mais sobre como a MetLife está contribuindo para um futuro mais seguro, visite MetLife.com/Sustentabilidade.